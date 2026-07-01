Los lanzamientos físicos fueron y aún son una columna vertebral de la industria del gaming, pero es innegable que en la última década perdieron terreno ante el formato digital. Ahora, PlayStation anunció una decisión lógica pero muy controversial: dejará de estrenar juegos en disco. Una tienda europea alzó la voz en contra de ese movimiento.

A primera hora del miércoles 1 de julio de 2026, Sony anunció que planea detener la producción de videojuegos en formato físico a partir de 2028. Esta medida responde a las “tendencias de consumo” de los jugadores, pues la compañía admite que la preferencia de la comunidad “por el contenido digital supera ampliamente a la de los discos físicos”.

PlayStation tiene un punto válido, pero los jugadores recibieron la noticia con los brazos cerrados. En paralelo, una de las tiendas minoristas más grandes de Europa expresó su molestia por esta situación y abogó por el cada vez menos popular formato físico.

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Aunque la medida de Sony entrará en vigor hasta principios de 2028, el comunicado cayó como balde de agua fría y decenas de personas ya expresaron su enojo y preocupación en redes sociales. Es normal, pues la decisión de la compañía supone un duro golpe para la preservación del medio y el futuro del formato físico.

En medio de la polémica que se formó en torno al tema, GAME, una de las cadenas de videojuegos más importantes en Europa, lamentó esta situación e hizo un llamamiento a los jugadores para que se pongan de pie y defiendan los lanzamientos físicos.

Fue la página oficial de redes sociales de GAME España, que se gestiona de forma independiente a los establecimientos de Reino Unido e Irlanda, la que expresó su decepción con un extenso comunicado en el que arremete en contra de Sony por limitar las opciones. La tienda también externó su intención de apoyar los lanzamientos físicos.

“Vamos a seguir apostando por el formato físico, apoyando a quienes lo hacen posible y dando voz a una comunidad que lleva años demostrando que sigue ahí. Esto no incluye al formato digital, siempre que se gestione de forma correcta y beneficie a todos los amantes de los videojuegos”, se lee en el comunicado.

La cadena española afirma que no se quedará “de brazos cruzados” e invita a los jugadores a “defender lo que nos importa”. La tienda argumenta que, cada vez que desaparece una edición física, “perdemos la libertad de disfrutar nuestra afición tal y como queremos”.

GAME España indica que eliminar los lanzamientos físicos impedirá que los fanáticos presten sus juegos a sus amigos, y hará que sea imposible tanto revenderlos como coleccionarlos. En última instancia, la decisión de PlayStation priva a los jugadores de “elegir dónde y cómo los compramos”.

“Nos quieren hacer creer que esto es una evolución natural, pero nosotros creemos que el futuro no debería construirse eliminando opciones, sino ampliándolas. Digital y físico pueden convivir; de hecho, llevan años haciéndolo”, comentó la cadena en su mensaje.

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Publishers y estudios arremeten contra Sony por eliminar los juegos físicos

GAME España concluye su comunicado con una declaración contundente: “esta será la lucha de GAME, pero también la de la comunidad unida que nunca ha dejado de defender aquello que ama”. Por ahora, se desconoce qué acciones podría llevar a cabo la compañía para sobrellevar la decisión de PlayStation.

Lo cierto es que las cadenas minoristas no son las únicas que alzaron la voz en contra de Sony. Además de los jugadores y las tiendas, son los propios editores y desarrolladores quienes expresan su preocupación ante el inminente fin del formato físico.

“Somos miles de jugadores, tiendas, distribuidores y estudios que compartimos una misma convicción: el videojuego físico es cultura, historia y comunidad. Es el momento de que se nos escuche y de recordar que esta forma de disfrutar el videojuego sigue viva y aún es necesaria”, comentó el publisher Bumble3ee Interactive en un post.

“En Selecta Play siempre hemos creído que cada formato tiene su lugar. El digital ha abierto nuevas oportunidades, pero las ediciones físicas siguen teniendo un valor especial. Son una forma de celebrar los juegos, de preservarlos y de ofrecer algo que perdure en el tiempo”, afirmó la distribuidora Selecta Play en otra publicación.

PlayStation abandonará el formato físico a partir de 2028

Pero dinos, ¿crees que la decisión de Sony afectará a las principales tiendas de videojuegos? Déjanos leerte en los comentarios.

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