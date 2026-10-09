Fortnite es mucho más que un free-to-play: es una especie de cartel publicitario interactivo, pues a lo largo de los años colaboró con grandes franquicias de cine, anime, TV y, por supuesto, videojuegos. Tras una larga espera, finalmente le dio la bienvenida al esperado crossover con Hollow Knight.

El metoidvania de Team Cherry se convirtió en uno de los títulos independientes más exitosos de la historia reciente, motivo por el que el lanzamiento de su secuela fue todo un fenómeno cultural en 2025. Los fanáticos estaban felices con su llegada al Battle Royale gratuito, pero los precios desataron la polémica.

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Precios de los ítems y artículos de Hollow Knight y Fortnite

En definitiva, 2026 ha sido un gran año para los seguidores del free-to-play de Epic Games y los entusiastas del gaming en general. El último par de temporadas se enfocaron en colaboraciones con videojuegos, lo que derivó en la llegada de personajes muy queridos por los fans como Sonic, Pac-Man y Freddy Fazbear.

Esta semana, la compañía puso fin a la espera y por fin lanzó el contenido inspirado en el videojuego indie de Team Cherry. Los fanáticos ya pueden visitar la tienda Premium para comprar los artículos temáticos por separado o en un paquete especial. Tristemente, ambas opciones son muy costosas.

El paquete presenta al homónimo Hollow Knight como compañero, un accesorio de espalda llamado Hallownest Crub y un pico basado en The Knight’s Nail. Los jugadores que quieran los 3 artículos deberán comprar el bundle por un precio total de 2000 PaVos o V-Bucks.

Es posible adquirir únicamente el sidekick de Hollow Knight por sólo 1500 PaVos, lo que supone la opción más económica para formar parte de esta colaboración. Aun así, los jugadores deben gastar una gran suma de dinero.

Para comprar el paquete completo en Fortnite, los jugadores deben adquirir la moneda de paga que permite desbloquear artículos dentro del free-to-play. La opción más cercana es el paquete de 2400 paVos, que tiene un precio de $22.99 USD. Es el mismo caso para sólo comprar el compañero individual.

También es factible comprar 2 paquetes de 800 PaVos, que cuestan $8.99 USD. En cuyo caso, se gastaría un total de $17.98 USD. Si bien no alcanza para desbloquear el bundle completo, es dinero suficiente para conseguir el sidekick.

El precio de la colaboración de Hollow Knight y Fortnite molesta a los jugadores

Crossover de Fortnite y Hollow Knight recibe críticas negativas

Vale la pena señalar que los artículos inspirados en el metroidvania de Team Cherry sigue la misma tendencia de precios que otras colaboraciones de Fortnite, por lo que los jugadores del Battle Royale ya estarán muy familiarizados con el costo; sin embargo, es fácil ver por qué los fans del videojuego indie están decepcionados.

Después de todo, esta colaboración es significativamente más cara que los plataformeros. La entrega original de Hollow Knight está disponible en este momento por $14.99 USD en Steam, mientras que su secuela, Silksong, tiene un precio de $19.99 USD. Vale la pena señalar que los juegos son incluso más baratos en algunas regiones, como LATAM.

En el caso de nuestro país, el juego 2D de 2017 cuesta $178.99 MXN, mientras que el segundo título se vende por $227.99 MXN. Una vez más, ambas propuestas son más baratas que los artículos que se pusieron a la venta en Fortnite como parte de la más reciente colaboración.

El descontento de la comunidad es palpable. En la sección de comentarios del post de redes sociales, decenas de jugadores expresaron su decepción. “Puedo conseguir el juego por casi el mismo precio, amigo. Todos ustedes caen en una estafa”, dijo una persona en la publicación.

Los paquetes de la colaboración del juego indie con Fortnite son más caros que Hollow Knight Silksong

Pero cuéntanos, ¿te molesta el precio? ¿Planeas comprar el bundle? Dinos en los comentarios.

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