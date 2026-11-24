LO QUE DEBES SABER:

Rockstar Games trabaja en un nuevo videojuego para 2030, basado en una franquicia de culto que regresaría después de varios años de ausencia

Los rumores apuntan a que el proyecto tendría lugar en San Francisco y giraría en torno a uno de los asesinos seriales más famosos de la historia, con un apartado visual ambicioso y tecnología avanzada de captura facial

El desarrollo se encontraría en una etapa temprana y estaría a cargo de un equipo de Rockstar Australia, aunque tendría una escala menor que GTA 6

Parece irónico, pero los videojuegos no dejan de ser un negocio y el lanzamiento de un título supone el inicio de un nuevo proyecto. Los jugadores ya tienen Grand Theft Auto VI en sus manos, pero algunos ya piensan en el siguiente juego de Rockstar Games.

Hasta ahora, hay especulación al respecto, pero una fuente confiable con buena reputación en cuanto a rumores y filtraciones, reveló información interesante sobre el próximo lanzamiento de la exitosa compañía, y en ese caso marcaría el regreso de una IP que se volvió de culto.

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El siguiente lanzamiento de Rockstar Games será L.A. Noire 2, revela fuente confiable

Rockstar Games no se detiene y es ingenuo pensar en que no hay nuevos juegos en desarrollo en este momento, después de todo la compañía está formada por 12 estudios alrededor del mundo.

Mientras GTA 6 disfruta las mieles del éxito, el siguiente juego de la compañía sería de menor escala, pero no por eso menos ambicioso.

De acuerdo con el usuario de GTA Forums “Shahanshah” (vía Wccftech), quien acertó en filtrar la trama de Grand Theft Auto VI en 2023, reveló nueva información de sus fuentes internas. Según, los detalles, el próximo juego de Rockstar Games es L.A. Noire 2, secuela del reconocido título de 2011 desarrollado por Team Bondi y editado por Rockstar, cuya propuesta de detectives e intriga ubicada en Los Ángeles en 1947 le dio un toque original hasta volverlo un juego de culto.

La escala es menor, pero Rockstar apuntaría a lanzar el juego con mejor aspecto visual hasta el momento

Con GTA 6, Rockstar alcanzó un nuevo nivel de calidad en distintos apartados, pero la compañía seguiría con nuevas metas por alcanzar y es ahí donde L.A. Noire 2 se mostraría en el horizonte.

Según el filtrador, la compañía quiere que este juego tenga el mejor aspecto visual hasta ahora, para lo cual se apoyarían en tecnología de captura de rostros de última generación:

“Sobre el próximo juego de Rockstar: no me van a creer, pero es L.A. Noire 2. Ambientado en San Francisco, con la trama centrada en el asesino del Zodiaco. Sin embargo, aún está en las primeras etapas de desarrollo, probablemente será en 2030 cuando salga. No estoy bromeando. Los superiores están hablando de volver a hacer lo de escanear caras, pero volviéndolo una locura. Quieren que sea el juego con mejor aspecto jamás hecho”.

¿Podemos creer esta filtración?

Aunque se trata de un rumor, hay detalles que hacen pensar en que dentro de Rockstar Games se desarrolla la nueva entrega de L.A. Noire.

El fundador de Team Bondi, Brendan McNamara, creó el estudio Video Games Deluxe en 2013 y en 2020 se reveló que trabajan en un juego AAA para Rockstar Games. En 2025, la compañía adquirió el estudio y lo nombró Rockstar Australia.

Si bien no hay nada oficial hasta ahora, todo apunta a que este estudio trabaja en una nueva entrega de L.A. Noire.

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