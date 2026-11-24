LO QUE DEBES SABER

El lanzamiento de Grand Theft Auto 6 tuvo un impacto en el mercado de los videojuegos, y provocó una caída considerable en el número de jugadores de Call of Duty

CoD: Modern Warfare 4 y otros títulos de la serie experimentó un descenso de 42 % en su base de jugadores en todas las plataformas

Fortnite, EA Sports FC 27 y otros juegos también registraron descensos

Grand Theft Auto 6 es el juego más esperado de la historia reciente, así que era lógico que tuviera un impacto en el resto del mercado. Si bien se esperaba que títulos medianos y experiencias independientes fueran las más perjudicadas, resulta que Call of Duty también sufrió los efectos del lanzamiento y perdió millones de jugadores en días recientes.

EA Sports FC 27 y Fortnite también experimentaron una caída significativa en su base de usuarios a raíz del estreno de GTA 6, pero, a diferencia de la franquicia de Activision, lograron recuperarse durante el fin de semana.

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Call of Duty perdió más de 40% de sus jugadores tras el lanzamiento de GTA 6

Desde hace meses sabíamos que el videojuego de Rockstar Games dominaría las semanas finales de 2026, razón por la que muchas compañías evitaron cualquier riesgo y optaron por lanzar sus nuevos proyectos lo más alejado de él. Eso provocó que septiembre y octubre, así como el inicio de 2027, estuvieran particularmente saturados de estrenos.

A pesar de la amenaza que representaba Grand Theft Auto 6, Activision optó por lanzar Call of Duty: Modern Warfare 4 a finales de octubre de 2026. Si bien la nueva entrega recibió críticas muy positivas y muchos coinciden en que es el mejor título de la serie en años, parece que no fue competencia para el sandbox.

Esta semana, un informe de Alinea Analytics reveló que Call of Duty HQ, la aplicación que engloba CoD: Warzone, CoD: Black Ops 7 y el reciente CoD: Modern Warfare 4, sufrió una caída de 42% en todas las plataformas. Esta disminución coincide con el lanzamiento de GTA 6.

Según el reporte, la franquicia de Activision pasó de tener 7.6 millones de jugadores diarios a 4.4 millones de usuarios activos. El experto Rhys Elliott profundiza en el tema, y señala que el juego sufrió un impacto de 44% en PlayStation, la plataforma principal de la serie.

Lo más alarmante es que Call of Duty tiene dificultades para recuperar a los jugadores que perdió durante el fin de semana. Este caso contrasta con el de Fortnite, que también sufrió un revés y experimentó una caída de 28% en el número de jugadores activos durante el estreno de Grand Theft Auto 6.

La cuestión es que el videojuego gratuito de Epic Games se puso de pie poco después, y recuperó gran parte de los usuarios durante el fin de semana. Algo similar ocurrió con EA FC 27, que vio una reducción de 27% en su base de jugadores con el debut del videojuego de Rockstar Games y Take-Two Interactive.

El lanzamiento de Grand Theft Auto 6 provoca que CoD: Modern Warfare 4 pierda un número significativo de jugadores en consolas y PC

GTA 6 pone en aprietos a Call of Duty

Es muy probable que exista una superposición entre los públicos de Call of Duty y Grand Theft Auto, motivo por el que Modern Warfare 4 y otros títulos de la serie experimentaron una caída tras el lanzamiento de GTA 6. Aun así, esta situación también demuestra que la franquicia de Activision se encuentra en una situación complicada.

Un informe del analista Mat Piscatella reveló que Call of Duty: Modern Warfare 4 debutó con fuerza y se convirtió en el videojuego más vendido en Estados Unidos durante octubre; sin embargo, la más reciente entrega quedó fuera del top 10 de los títulos más vendidos de 2026.

Si bien se atribuye esta caída en las ventas al hecho de que el juego abandonó la base de usuarios de XBOX One y PlayStation 4, es probable que muchos jugadores decidieron ahorrar dinero y, en su lugar, comprar Grand Theft Auto 6. Esa es la misma razón por la que NBA 2K27 quedó por debajo de las expectativas comerciales.

A mediados de octubre, Tyler Bahl, director de marketing de Activision, menospreció a The Legend of Zelda: Ocarina of Time y afirmó que Call of Duty: Modern Warfare 4 y GTA 6 son los juegos más importantes del año. De igual forma, mostró su esperanza de que el título de Rockstar Games atraiga más jugadores a largo plazo.

Call of Duty Modern Warfare 4 enfrentó a Call of Duty: Modern Warfare 4, y al menos por ahora perdió la batalla

Pero cuéntanos, ¿abandonaste Call of Duty para jugar Grand Theft Auto 6? ¿Crees que la franquicia de Activision está en serios problemas? Déjanos leerte en los comentarios.

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