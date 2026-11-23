LO QUE DEBES SABER

Grand Theft Auto 6 logró un éxito comercial sin precedentes al vender millones de copias poco después de su lanzamiento

La posible continuación de GTA Online podría superar a Fortnite en popularidad y éxito financiero

El jefe de Twitch y otros expertos del sector estiman que el modo en línea podría lanzarse durante 2027

Grand Theft Auto 6 está en la cima del mundo. Tal como adelantaron múltiples informes, el juego de mundo abierto debutó con el pie derecho y ya vendió millones de copias en cuestión de días. Pero por increíble que parezca, el verdadero éxito a largo plazo llegará de la mano de la potencial continuación de GTA Online.

La nueva entrega de la franquicia se promociona como un proyecto netamente single-player, y tanto Rockstar Games como Take-Two Interactive guardan silencio sobre un hipotético modo multijugador; sin embargo, es fácil asumir que el título de Jason y Lucía recibirá su propio apartado en línea más pronto que tarde.

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GTA Online 2 será un éxito multimillonario capaz de superar a Fortnite, predice analista

De acuerdo con los datos oficiales, Grand Theft Auto 6 generó $3790 millones de dólares en ingresos en tiempo récord al vender más de 32 millones de unidades en preventa. El juego mantiene el buen ritmo, y un reporte reciente reveló que ya despachó casi 45 millones de ejemplares y que sus ingresos igualan las ganancias combinadas de Spider-Man: Brand New Day y The Odyssey.

Es imposible negar el éxito histórico de GTA 6, pero curiosamente esto podría ser apenas el comienzo del brillante recorrido comercial de la nueva entrega de la franquicia.

Se sabe de antemano que GTA Online representa una confiable fuente de ingresos para Rockstar Games y Take-Two Interactive, pues informes previos revelaron que el apartado en línea de la quinta entrega principal de la serie genera hasta $4.4 millones de dólares semanales tan sólo en PlayStation 5.

Con esto en mente, es fácil asumir que sólo es cuestión de tiempo para que Grand Theft Auto 6 reciba su propio apartado multijugador, el cual seguramente estará lleno de microtransacciones y compras dentro del juego. Mientras esperamos más detalles, un experto en negocios predice que dicho modo en línea podría ser más popular que Fortnite.

El analista Omar Dessouky de Bank of America señala que el próximo multiplayer, conocido extraoficialmente como GTA Online 2, tiene todo lo necesario para “convertirse en una franquicia multimillonaria, potencialmente más grande que Fortnite”.

Según el experto, el free-to-play de Epic Games genera hasta $5000 millones de dólares en ingresos anuales. Pensar en que el nuevo GTA Online sea incluso más lucrativo es impresionante, pero ciertamente es una teoría con sustento al considerar que Grand Theft Auto 6 es el producto de entretenimiento más exitoso de todos los tiempos.

Omar Dessouky de Bank of America espera que GTA 6 mantenga el buen ritmo comercial, y predice que despachará unas 120 millones de unidades para el cierre del año fiscal 2027 si es que se conserva la curva de ventas.

El analista Omar Dessouky de Bank of America predice que el nuevo GTA Online de Grand Theft Auto 6 será más popular que Fortnite

Grand Theft Auto 6 tendría su modo multijugador en 2027

Por ahora, Rockstar Games aún no se pronuncia sobre una hipotética nueva versión de GTA Online; sin embargo, hay múltiples pistas que apuntan a la posibilidad de que la aventura de Lucía y Jason reciba su propio componente multijugador más pronto de lo que algunos jugadores esperan.

Cuando se lanzó la precarga del juego a mediados de noviembre, la comunidad descubrió la existencia de múltiples archivos que sugieren que Grand Theft Auto 6 tendrá funcionalidades en línea.

De igual forma, Dan Clancy, director de Twitch, dijo directamente que el modo multijugador de la nueva entrega estará disponible en algún punto de 2027. Otros informes señalan que el GTA Online 2 debutará el próximo año, al mismo tiempo que el rumoreado port para PC.

La realidad, al menos por ahora, es que Take-Two Interactive aún no confirma la existencia de un nuevo modo multijugador. A pesar de la falta de información oficial, en meses recientes surgieron rumores que dan cuenta sobre las posibilidades características que tendría esa parte de la experiencia: desde contenido creado por los usuarios hasta servidores de roleplay.

El modo online de Grand Theft Auto 6 tendría Roleplay y contenido creado por los usuarios

Pero cuéntanos, ¿te emociona la idea de tener un nuevo GTA Online? Déjanos leerte en los comentarios.

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