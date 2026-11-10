LO QUE DEBES SABER:

Take-Two Interactive centra sus esfuerzos en reforzar las defensas técnicas y emprender acciones legales para evitar la creación de copias ilegales de Grand Theft Auto VI

Existe preocupación ante la posibilidad de que la piratería se vea facilitada por los avances en la tecnología de inteligencia artificial

El exdirector de Rockstar North señala que crear copias convincentes mediante IA resultaría costoso y complejo

Cuesta creerlo, pero Grand Theft Auto VI debutará en menos de 10 días. Miles de fanáticos ya compraron el juego en consolas, pero es evidente que muchos aún no pueden hacerse con él. Por eso mismo, existe el temor de que el título de mundo abierto aumente el interés por la piratería.

La nueva entrega de la serie debutará primero para XBOX Series X|S y PlayStation 5. Las consolas son un ecosistema cerrado, e históricamente han sido muy difíciles de vulnerar debido a sus numerosos sistemas de seguridad que evitan que los usuarios modifiquen el software para admitir juegos ilegales.

Sin embargo, los avances en materia de inteligencia artificial han hecho que realizar jailbreak, especialmente en PS5, sea más sencillo. Mientras Sony lucha para combatir este riesgo cada vez más latente, el dueño de la compañía matriz de Rockstar Games habló sobre el tema y explicó que harán al respecto para evitar que los fans jueguen copias gratuitas.

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La piratería pone en peligro a GTAVI

La piratería es una práctica ilegal que lleva presente en la industria de los videojuegos por muchos años, pero en meses recientes ganó un nuevo aliado en la forma de la inteligencia artificial. Este tipo de tecnología facilita la escritura de código y permite identificar con mayor eficiencia posibles vulneraciones.

Tampoco ayuda el hecho de que la comunidad de hackers mantiene una cruzada en contra de Sony después de que la compañía japonesa compartió sus planes de abandonar el formato físico. En consecuencia, la escena de homebrew ha hecho avances significativos para correr software ilegal en PlayStation 5.

Sony ya contrarrestó esas acciones, y recientemente lanzó numerosas actualizaciones de firmware para mantener a raya a los usuarios que impulsan la piratería; sin embargo, en paralelo también surgieron recompilaciones impulsadas por IA que permiten a los hackers crear copias exactas de juegos para consolas o PC.

La escena ya logró crear copias no autorizadas para PC y consolas de títulos importantes: desde Crash Team Racing y Halo hasta The Legend of Zelda: Ocarina of Time y Bloodborne. Por supuesto, existe el temor de que algo similar ocurra con GTAVI.

Grand Theft Auto VI aún no tiene fecha de estreno para Steam o la Epic Games, así que una copia ilegal que dé acceso al juego en PC podría tener graves repercusiones; no obstante, Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, se muestra relativamente tranquilo.

Cuando se le preguntó sobre las recompilaciones impulsadas por IA en la última llamada con los inversionistas, el dueño de Rockstar Games se sinceró y dijo que la industria “ha sido prácticamente inmune a las preocupaciones sobre la piratería”. También señala que sería “muy difícil replicar la experiencia de consumir nuestro juego tal como fue convenido debido a las limitaciones técnicas”.

Si bien cree que estas copias de inteligencia artificial serán incapaces de ofrecer la experiencia óptima de GTAVI, el directivo reconoce que la reciente ola de recopilaciones podría convertirse en “un desafío mayor”. Así pues, dejó caer la posibilidad de que Grand Theft Auto VI sea pirateado.

La piratería es un "desafío mayor" que podría afectar a Grand Theft Auto VI, pero Take-Two Interactive planea mejorar sus defensas técnicas y legales

Ante dicho escenario hipotético, Strauss Zelnick explicó que harán para evitar que los fanáticos jueguen copias ilegales del juego: “estamos totalmente centrados en mejorar nuestras defensas técnicas y nuestras actividades legales de manera apropiada”.

La piratería podría hacer que Grand Theft Auto VI debute antes en PC

Durante la misma llamada con los inversionistas, Strauss Zelnick señaló que “toda empresa de entretenimiento está sujeta a algún tipo de piratería”, pero cree que la problemática “será manejable” y prometió que ya están “centrados en ello”. En definitiva, será interesante ver cuáles son sus planes de acción para combatir este riesgo.

Vale la pena señalar que no es la primera vez que el director de Take-Two Interactive habla del tema. En una entrevista con The Wall Street Journal, el ejecutivo señaló que la piratería “es una realidad”, y comentó que sus equipos realizarán trabajo técnico y legal para evitar que afecte a GTAVI y demás proyectos.

Mientras tanto, Obbe Vermeij, exdirector técnico de Rockstar North, se muestra menos optimista. Si bien cree que será muy complicado que una IA sea capaz de crear una copia mínimamente convincente de Grand Theft Auto VI, señala que los hackers no tirarán la toalla tan fácil debido a la gran popularidad de la franquicia.

Eso sí, el exdesarrollador cree que se necesitarán “decenas de miles de dólares en tokens” para hacer una recompilación del título de mundo abierto. Si bien duda que exista una copia que permita disfrutar el videojuego protagonizado por Jason y Lucía, Vermeij afirma que Rockstar Games debería apurarse para lanzar el port oficial para PC lo antes posible.

Las recompilaciones de IA permitirían crear ports ilegales de GTAVI en PC

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