La industria de los videojuegos pasa por una crisis bastante complicada donde los despidos y los cierres de estudios están a la orden del día. En contraste, algunas empresas buscan darle a sus empleados la mayor estabilidad posible con aumentos salariales, que no siempre son sencillos de conseguir.

Level-5, aclamado estudio japonés, tiene uno de los métodos más inusuales de la industria para aumentar el pago a sus desarrolladores. En lugar de recurrir a métodos tradicionales, la compañía organiza dinámicas donde sólo los empleados con mayor conocimiento de videojuegos pueden conseguir una mejor paga.

Video relacionado: ¡El gaming ya es para ricos! El precio se salió de control

Level-5 da aumentos a los empleados que mejor conocen sus videojuegos

En una entrevista reciente, Akihiro Hino, presidente de Level-5, confirmó que realizan competencias con pruebas de conocimiento para premiar a los empleados con aumentos salariales. La compañía, conocida por sagas como Professor Layton, Inazuma Eleven, Yo-kai Watch, recompensa a quienes más saben sobre videojuegos.

En una charla con Famitsu, el directivo reveló que realizan dinámicas para poner a prueba el conocimiento de sus empleados sobre los juegos que se hacen en Level-5. Quienes demuestran estar al tanto de las franquicias del estudio, reciben un aumento salarial sin importar su nivel profesional o si acaban de unirse a la compañía.

Hino explicó que hacen estas dinámicas de forma constante, pues no sólo ayudan a sus trabajadores a conseguir un aumento. También sirven para comprobar que “comprenden el contenido de la empresa”, lo que se traducirá en mejores juegos.

“Crear videojuegos me ha hecho darme cuenta de algo: cuando le confías una tarea a alguien, es realmente importante si tiene o no conocimientos sobre ese tema. Si carece de esos conocimientos, necesitarás que otros miembros del equipo apoyen y revisen su trabajo”, explicó el directivo.

Level-5 premia el talento y conocimiento de sus empleados con aumentos

Hino considera que si los trabajadores conocen a la perfección Professor Layton, Inazuma Eleven, Yo-kai Watch y más franquicias, entonces será más sencillo que puedan ser independientes y optimizar su trabajo. “Ahora consideramos el conocimiento y la pasión por el trabajo de la empresa como una ‘habilidad’. Y también se puede decir que forma parte del valor de nuestra empresa”, concluyó el presidente de Level-5.

Nintendo también motiva a sus empleados con aumentos

En días recientes, Nintendo fue noticia debido a que, en medio de una ola de despidos, se comprometió a cuidar los salarios de sus trabajadores. Shuntaro Furukawa, presidente de la compañía, explicó que los aumentos son una forma de proteger su talento, sobre todo ante la falta de un sindicato.

Hace algunos años, Nintendo aumentó 10% el salario de sus empleados en Japón. En una reciente con inversionistas, Furukawa declaró que harán otros ajustes cuando lo consideren necesario, pues es fundamental “mantener niveles de compensación adecuados, pues de ello depende su ”crecimiento a largo plazo”.

Nintendo es otra compañía que recompensa a sus empleados para cuidar su estabilidad

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con la industria de los videojuegos.

Video relacionado: ¡Se acabó! Los juegos como servicio están colapsando

Fuente