Marvel’s Wolverine se convirtió en la piñata del Internet en las últimas semanas, pues en días recientes empezó a recibir una multitud de críticas negativas y burlas en redes sociales debido a su limitado sistema de combate y su enfoque excesivamente lineal. A pesar de estas quejas, parece que se las arregló para vender muy bien durante su lanzamiento.

Lo nuevo de Insomniac Games se mostró al mundo en septiembre de 2021, y prometía ser una aventura mucho más seria que los juegos protagonizados por el Hombre Araña; sin embargo, en los años previos a su debut se enfrentó a numerosos obstáculos, incluida una filtración masiva que expuso una versión en desarrollo sin terminar.

Tras una producción llena de obstáculos, el título de los X-Men finalmente llegó a las tiendas en medio de una avalancha de críticas negativas; sin embargo, los primeros datos de venta son bastante alentadores.

Video relacionado: Marvel’s Wolverine - Lo Bueno, lo Malo y lo Meh

Marvel’s Wolverine ya habría vendido casi 2 millones de copias

El más reciente exclusivo de PlayStation 5 se lanzó oficialmente el pasado 15 de septiembre de 2026 con una recepción mixta del lado de los críticos. A pesar de sus altos valores de producción, tuvo un puntaje promedio de apenas 77 en Metacritic, uno de los más bajos para un proyecto reciente de Sony Interactive Entertainment.

¿Acaso las reseñas negativas tuvieron un impacto severo en el rendimiento comercial? Deberemos esperar hasta que la compañía comparta datos oficiales, pero un reporte sugiere que el juego debutó con el pie derecho.

De acuerdo con el analista Rhys Elliott de la firma de investigación Alinea Analytics, Marvels Wolverine ya habría vendido 1.9 millones de unidades desde que se lanzó oficialmente a mediados de este mes. En caso de que esos datos resulten precisos, ya generó ingresos de aproximadamente $130 millones de dólares.

El título de Insomniac Games tiene menos de una semana en tiendas, por lo que estas cifras preliminares son muy positivas. Eso sí, parece que la aventura de Logan fue incapaz de superar a la de Peter Parker y Miles Morales.

En 2023, Sony anunció que Marvel’s Spider-Man 2 vendió 2.5 millones de unidades en sus primeras 24 horas, lo que le permitió superar el récord anterior de God of War Ragnarok de Santa Monica Studio. En ese momento, fue el título de PlayStation Studios que más rápido se vendió en la historia, aunque eventualmente perdió la corona ante Helldivers 2.

Si bien parece que Marvel’s Wolverine tuvo un peor desempeño que el videojuego protagonizado por el héroe arácnido, aun así superó al resto de los lanzamientos first-party de Sony que llegaron a las tiendas en 2026. Según el reporte, el título single-player habría vendido mejor que MLB The Show, Marathon, Saros y Marvel Tokon: Fighting Souls.

Igual de interesante, el informe señala que el proyecto de Insomniac Games ya superó las ventas totales de copias para PS5 y los ingresos de Death Stranding 2, un dato no menor al considerar que PlayStation intentó cancelar PHYSINT, el nuevo juego de Hideo Kojima.

Marvel's Wolverine ya habría superado las ventas de Marvel Tokon y otros grandes exclusivos de PlayStation

Marvel’s Wolverine vende muchas copias en formato físico

En meses recientes, PlayStation se convirtió en el enemigo público número 1 de la comunidad gamer tras anunciar sus planes de abandonar el formato físico a partir de enero de 2028. Los jugadores intentaron revertir la situación con un boicot, pero los datos revelan que las protestas de la comunidad fueron un auténtico fracaso.

La directora financiera de Sony ya dejó claro que, a pesar de la reacción negativa, continuarán con su estrategia; en pocas palabras, los juegos de PlayStation en disco tienen los días contados.

Con esto en mente, resulta curioso que un porcentaje considerable de las ventas totales de Marvel’s Wolverine hasta la fecha fueron en formato físico. Según el informe de Alinea Analytics, cerca de 22.9% de las unidades despachadas hasta el momento corresponden a las ediciones en disco.

Un reporte anterior reveló que Marvel’s Spider-Man 2 obtuvo 35% de sus ingresos en PS5 a partir de ventas físicas, mientras que para Ghost of Yotei fueron 37.6%. Esto quiere decir que un porcentaje mayor de personas optaron por la edición digital del más reciente exclusivo de PlayStation 5.

Está por verse si Marvel’s Wolverine logra mantener el buen ritmo y evita estancarse en las próximas semanas. A pesar de las reseñas negativas y las críticas constantes de los jugadores, el título recibió calificaciones muy positivas en la PS Store. Eso significa que la inmensa mayoría de los fans que lo compraron le dieron el visto bueno.

Más de 20% de las ventas totales de Marvel's Wolverine fueron en formato físico

Pero cuéntanos, ¿ya probaste este juego? ¿Qué te pareció? Déjanos leerte en los comentarios.

Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con Marvel’s Wolverine.

Video relacionado: Videojuegos de superhéroes - La historia completa

Fuente