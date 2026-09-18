El acceso anticipado para EA Sports FC 27 ya comenzó y además de mejoras y ajustes, hay cambios inesperados, en específico en la parte de la narración.

Por 13 años, la dupla de Fernando Palomo y Mario Alberto “el Matador” Kempes fue parte de la franquicia de Electronic Arts y en su momento representó esa bocanada de aire fresco en este apartado.

Sin embargo, nada es para siempre y una de las sorpresas para la entrega de este año es que uno de estos narradores ya no aparece en el juego.

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EA Sports FC 27 ya no tiene la narración de Mario Alberto “el Matador” Kempes

Ahora que EA Sports FC 27 ya está en el mercado para quienes hicieron la preventa de alguna de sus ediciones especiales se confirmó una noticia de importancia para el público latinoamericano.

De acuerdo con los primeros reportes de quienes ya jugaron el título de futbol, la narración en español latino ya no cuenta con los comentarios de Mario Alberto “el Matador” Kempes, estrella de la selección de Argentina, campeón del mundo en 1978 y comentarista del futbol internacional.

Mario Kempes fue pareja de narración en la franquicia FIFA y después FC junto con Fernando Palomo desde la edición de 2013. La dupla se posicionó muy bien en el gusto de los jugadores de la región y esto fue en parte por la química que ambos tienen desde su práctica profesional en partidos reales.

Sube el volumen. Juega ya. El acceso anticipado a FC 27 está aquí y todo el mundo está jugando El juego del mundo.



Juega a #FC27 hoy con el acceso anticipado y da el paso hacia The Grounds, un espacio social de futbol donde las calles se encuentran con el estadio, y experimenta… pic.twitter.com/54k7FJXrq5 — EA SPORTS FC LATAM (@easportsfclatam) September 18, 2026

¿Quién es el sustituto de Mario Kempes en FC 27?

Por supuesto que Electronic Arts no dejó al público latino sin una dupla para la narración en español de la región. Fernando Palomo se mantiene como el comentarista principal y en sustitución de Mario Kempes se encuentra Andrés Agulla.

Andrés Agulla es un periodista argentino conocido por su trabajo en la cadena deportiva ESPN. A partir de FC 27, ambos serán la dupla encargada de dar comentarios y emoción en español latino para quienes seleccionen ese idioma en el videojuego de futbol.

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