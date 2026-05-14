Grand Theft Auto VI llegará a las tiendas en 6 meses si todo avanza según lo previsto, tal como parece ser el caso. Todo indica que los desarrolladores hacen los preparativos para compartir nuevos avances y más información, y podríamos estar a pocos días de conocer la respuesta a una de las preguntas más recurrentes de la industria: ¿cuánto costará el sandbox?

En definitiva, el precio de GTA VI se convirtió en uno de los temas de conversación más polémicos de los últimos meses. Después de que Nintendo abrió la Caja de Pandora y cobró $80 USD por Mario Kart World, muchos jugadores empezaron a creer que Take-Two iría más allá y cobraría hasta $100 USD por el videojuego de mundo abierto.

La pelota aún está en el aire, y deberemos esperar para conocer el costo oficial del título más anticipado de 2026. Ahora bien, parece que una gran cantidad de la audiencia está dispuesta a pagar lo que sea por la aventura de Jason y Lucia.

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¿$100 USD por GTA VI es justo? 40% de los fans así lo creen

Recientemente, el sitio FirstLook realizó una investigación en la que encuestó a 2000 jugadores de Estados Unidos y Reino Unido para saber cuánto es la cantidad máxima de dinero que estarían dispuestos a desembolsar para conseguir el próximo videojuego AAA de Rockstar Games.

Los resultados son muy interesantes, y ciertamente vale la pena echarle un ojo. Según la investigación, el precio medio esperado para GTA VI es de $78 USD, lo que se sitúa por encima del estándar de $69.99 USD pero por debajo de los $79.99 USD que cuesta Mario Kart World en Nintendo Switch 2.

Ese dato es revelador por sí mismo, pero lo realmente interesante es saber la cantidad de personas que están dispuestas a gastar hasta $1000 USD por el nuevo Grand Theft Auto VI.

Casi la mitad de los jugadores encuestados están dispuestos a pagar $100 USD por GTA VI

De acuerdo con el estudio de FirstLook, 40% de los encuestados coincidieron en que $100 USD sería un precio justo para la nueva entrega, mientras que un bastante sólido 59% opinó que alcanzar la barrera de los 3 dígitos ya sería demasiado. Sorpresivamente, 1% afirmó que $100 USD para GTA VI sería muy barato.

Por supuesto, una muestra de 2000 personas es muy pequeña en comparación con el número de jugadores que posiblemente están interesados en el sandbox de Rockstar Games. Lo cierto es que, independientemente del precio, todo parece indicar que el proyecto será un enorme éxito comercial, pues los analistas pronostican que venderá hasta $25 millones de copias en su estreno.

Muy pronto se revelaría el precio oficial de Grand Theft Auto VI

El debate continúa, y es probable que muchos jugadores aún discutan sobre cuál sería el precio más justo. El Bank of America opina que el juego debería costar $80 USD para ayudar a la industria del gaming, pero Strauss Zelnick, jefe de Take-Two Interactive, tranquilizó a los fans y afirmó que el título será mucho más barato de lo que piensan.

De acuerdo con filtraciones recientes, las preventas se lanzarán el próximo 18 de mayo de 2026. En caso de que el informe sea real, muy pronto conoceremos el precio oficial y otros detalles, como el contenido de las ediciones de lujo y más información sobre la jugabilidad.

Ya estamos en la recta final, y pronto habría novedades sobre Grand Theft Auto VI

Pero dinos, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por Grand Theft Auto VI? Déjanos leerte en los comentarios.

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