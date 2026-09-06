Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito demostró que el anime es una fuerza dominante en la industria cinematográfica, capaz de opacar grandes estrenos de Hollywood y recaudar millones de dólares. La cinta animada fue un éxito rotundo, y muy pronto llegará a Netflix, Prime Video y HBO Max.

Los fanáticos de las aventuras de Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira y Nezuko Kamado ya pueden ver la más reciente película de la franquicia desde la comodidad de su casa gracias a un popular servicio de suscripción. Por suerte, pronto habrá más opciones debido a que se unirá al catálogo de otras plataformas de streaming.

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La película de Demon Slayer llegará a HBO Max, Netflix y Prime Video en septiembre de 2026

Fue en septiembre de 2025 cuando la más reciente cinta basada en el manga de Koyoharu Gotouge se estrenó en México, Latinoamérica y otras regiones. En aquel entonces, fue un enorme éxito comercial y fue capaz de recaudar casi $800 millones de dólares en la cartelera internacional.

El filme producido por Ufotable llegó este mismo año a formatos caseros y tiendas digitales, pero solo estaba disponible para su renta o compra en YouTube, Fandango at Home, Apple TV y otras plataformas.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito se unió al catálogo de Netflix en julio de 2026, pero sólo estaba disponible en algunos países de Asia en dicha plataforma debido a restricciones de región. Los fanáticos de Occidente tuvieron que esperar hasta agosto para el estreno internacional a través de Crunchyroll.

Afortunadamente, el largometraje dirigido por Haruo Sotozaki estará disponible sin costo adicional en más plataformas de streaming a partir de finales de este mes.

De acuerdo con los informes, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito se unirá al catálogo de Netflix para Latinoamérica el próximo 28 de septiembre de 2026. Tan solo un día después, el 29 de septiembre, la cinta se incorporará a la librería de HBO Max y Prime Video en nuestra región.

Por ahora, aún no se revelan las opciones de idioma para el resto de plataformas, pero se espera que sean exactamente las mismas que ya están disponibles en Crunchyroll. En ese caso, los fanáticos podrán ver la cinta animada en japonés con subtítulos al español, así como las versiones con doblaje latino y voces en inglés.

El reparto para México y LATAM está confirmado por grandes personalidades de la actualización de voz y la locución, como José Antonio Toledano, Iván Bastidas, Marc Winslow, José Luis Piedra, Cristina Hernández, Uraz Huerta, Gerardo Reyero y Arturo Cataño.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito llegará a Netflix y más plataformas de streaming durante septiembre de 2026

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito es un éxito en streaming

Como su nombre indica, la más reciente película de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba es una adaptación del Castillo Infinito, el arco final del manga de Koyoharu Gotouge. La historia muestra cómo Tanjiro debe unir fuerzas con los Pilares para sobrevivir a un laberinto lleno de amenazas t derrotar al villano principal: Muzan Kibutsuji.

Esta última parte de la trama se narrará en una trilogía de largometrajes. Ufotable aún no confirma las fechas de lanzamiento para la segunda y tercera entrega. Se espera que la continuación directa debute en 2027 o más allá.

A pesar de que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito fue un éxito en cines, muchas personas decidieron revisitarla o verla por primera vez en streaming. De acuerdo con un reporte, la cinta acumuló 3.3 millones de visualizaciones en sus primeros 6 días tras su estreno en Netflix, un logro al considerar que, por ahora, sólo está disponible en Asía.

En este momento, se desconoce cuántas personas de Latinoamérica y el resto de mundo vieron la película a través de Crunchyroll tras su estreno en agosto.

Tras su estreno en Crunchyroll, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito llegará pronto a más plataformas de streaming

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