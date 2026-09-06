Como uno de los mangas y animes más longevos e influyentes de la historia, Dragon Ball tiene un sinfín de videojuegos. Muchos de ellos se convirtieron en clásicos instantáneos, mientras que otros pasaron sin pena ni gloria. En un intento de rescatar un juego gratuito del olvido, los desarrolladores realizarán cambios significativos, pero los fans están molestos.

Aunque el título en cuestión modificará su jugabilidad y otros apartados de su núcleo general para crear una propuesta free-to-play más amigable y accesible para los nuevos jugadores, la comunidad no recibió la noticia con los brazos abiertos. De hecho, ahora la página de Steam se llenó de reseñas negativas.

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Dragon Ball: Gekishin Squadra recibe críticas negativas en PC tras controversia

El videojuego al que nos referimos es, nada más y nada menos, que Dragon Ball: Gekishin Squadra, una experiencia multijugador que está disponible gratis para PC, consolas y dispositivos móviles. Se lanzó oficialmente en septiembre de 2025, y tuvo una recepción mixta.

El free-to-play de Bandai Namco y Ganbarion fue incapaz de crear una comunidad masiva a su alrededor, aunque fue suficientemente popular como para recibir numerosas actualizaciones de contenido. Sus desarrolladores no quitarán el dedo del renglón, pero realizarán grandes cambios en la experiencia para llegar a una audiencia más amplia.

Fue a finales de agosto cuando los responsables de Dragon Ball: Gekishin Squadra confirmaron una renovación total de la jugabilidad. Los cambios llegarán a finales de este año como parte de los festejos por el primer aniversario, pero el anuncio dividió las opiniones de la comunidad y generó polémica.

El descontento se observó al instante en la sección de comentarios del trailer, y ahora decenas de jugadores dirigieron su enojo a Steam.

En la plataforma de Valve, Dragon Ball: Gekishin Squadra tiene reseñas mixtas, con un índice de aprobación de apenas 63%. Lo interesante se observa en la sección de críticas recientes, pues menos de 30% de los comentarios de usuarios que llegaron en los últimos 30 días son positivos.

En la gráfica, podemos observar que la tendencia negativa empezó el 30 de agosto de 2026, inmediatamente después de que Bandai Namco anunció los cambios en la jugabilidad para su free-to-play. Sólo en aquel día, se publicaron más de 100 reseñas negativas.

Al leer los comentarios de la comunidad, notaremos que la inmensa mayoría de las quejas hacen referencia a la renovación total que experimentará Dragon Ball: Gekishin Squadra a finales de este año. Los fanáticos afirman que el ajuste de filosofía acabará con el juego gratuito, y muchos creen que el proyecto inevitablemente cerrará sus servidores.

“Este juego era realmente fantástico; fue el único MOBA que disfruté de verdad y al que jugué con total devoción (…) Pero decidieron cambiarlo absolutamente todo: pasaron de una perspectiva cenital a una cámara en tercera persona, cambiaron la mecánica de capturar la bandera y, para colmo, eliminaron personajes. A estas alturas, mejor habrían hecho un juego nuevo”, afirmó una de las reseñas más populares de Steam.

Dragon Ball: Gekishin Squadra recibe review bombing en Steam, con decenas de reseñas negativas

“¿Cambiarán todo el juego y pasarán de un MOBA a una copia barata de Marvel Rivals o Fortnite con modo de capturar la bandera? Y para colmo, ¿también eliminarán personajes? Adiós”, comentó un usuario. “No logro entender por qué se empeñan en arruinar un juego fenomenal”, dijo otro más.

Dragon Ball: Gekishin Squadra recibirá cambios importantes en su gameplay

En este momento, ni el editor Bandai Namco ni el estudio desarrollador Ganbarion han abordado públicamente la controversia que gira alrededor de este popular juego gratuito de Dragon Ball. Por ahora, se desconoce si los responsables del proyecto darán marcha atrás con sus planes tras la reacción negativa de los fans.

En un comunicado oficial, las compañías afirmaron que, con el tiempo, notaron que la profundidad del juego y sus mecánicas basadas en el conocimiento creaban una gran brecha entre los jugadores expertos y los novatos. Como resultado, los nuevos fans se encontraban constantemente con partidas desiguales.

Bandai Namco afirma que cambiar por completo la jugabilidad de Dragon Ball: Gekishin Squadra no fue una decisión tomada a la ligera, e incluso reconoceque podría “haber repercusiones”; sin embargo, cree que esa evolución es necesaria.

A finales de 2026, el free-to-play tendrá una perspectiva en tercera persona, lo que permitirá una “experiencia de batalla más dinámica y atractiva”. También se rediseñarán las reglas y los mapas para eliminar la brecha que existe entre los jugadores veteranos y los novatos. De igual forma, se modificará la forma en que funcionan los roles.

Los desarrolladores también señalan que las mecánicas de Dragon Ball: Gekishin Squadra pueden resultar confusas para los nuevos fanáticos de los MOBA, por lo que simplificarán los sistemas de juego. En consecuencia, algunos personajes se eliminarán de la plantilla.

La compañía aún no muestra cómo lucirán estos cambios en la acción. Mientras tanto, hace algunos días se compartió el primer adelanto de la Temporada 7 de contenido adicional, que introducirá a Gogeta como nuevo personaje jugable. La próxima actualización se lanzará el 9 de septiembre de 2026.

Dragon Ball: Gekishin Squadra reemplazará su perspectiva por una cámara en tercera persona y experimentarán muchos cambios en su gameplay

Pero cuéntanos, ¿estás de acuerdo con las críticas de los fans? ¿Crees que el cambio es necesario? Déjanos leerte en los comentarios.

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