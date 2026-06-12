Stellar Blade es una de las franquicias emergentes con mayor potencial y es comprensible que muchos jugadores estén interesados y quieran probarlo, sobre todo ahora que una secuela ya está en camino. Muy pronto se terminará la exclusividad en consolas con PS5, pero ¿acaso la entrega original se lanzará para XBOX? Es una posibilidad latente.

El título de ciencia ficción fue todo un fenómeno en su lanzamiento original en 2024. En aquel momento debutó como una exclusiva de PlayStation 5, y fue hasta junio de 2025 que debutó un port para PC que vendió millones de copias e impulsó una comunidad de modding muy activa.

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Stellar Blade podría llegar a XBOX Series X|S, adelanta desarrollador

Ahora, un año después, el estudio SHIFT UP informó que la aventura de EVE, Adam y Lily disponible para una audiencia más amplia; sin embargo, la ausencia de un port para XBOX Series X|S aún genera malestar entre los fanáticos. ¿Acaso esa situación cambiará pronto? Hay optimismo al respecto.

El pasado 9 de junio se llevó a cabo un Nintendo Direct. Allí, el estudio reveló que un port de Stellar Blade para Switch 2 se lanzará próximamente, lo que ilusionó a los fanáticos de la consola híbrida de la compañía japonesa. Lamentablemente, aún no se anuncia algún port para más plataformas.

Los jugadores de XBOX Series X|S expresaron su disgusto públicamente en redes sociales, y muchos jugadores contactaron directamente a la compañía responsable del proyecto en búsqueda de una respuesta. Si bien se desconoce si eventualmente se lanzará un port, al menos hay un rayo de esperanza al final del túnel.

En respuesta a un fan en X (anteriormente conocido como Twitter), Edo, el “principal responsable de publicación de SHIFT UP” y miembro del estudio, aseguró que “nada es imposible” y que “sólo necesitamos tiempo”, lo que parece dejar abierta la ventana para que próximamente se anuncie un port para la plataforma next-gen de Microsoft.

El trabajador también le dijo a otra persona que “no podían decir nada” hasta que se hiciera un anuncio oficial. Sin duda, estas declaraciones aumentan las posibilidades de que eventualmente se lance una versión para XBOX Series X|S, aunque deberemos ser pacientes y esperar un comunicado formal.

Stellar Blade sí podría lanzarse para XBOX Series X después de todo

¿Stellar Blade: BLOOD RAIN se lanzará para XBOX

Recordemos que Sony Interactive Entertainment se desempeñó como el editor de la aclamada entrega de 2024, lo que explica la exclusividad temporal con PlayStation 5 y el eventual lanzamiento para PC; sin embargo, SHIFT UP reforzó sus recursos en términos de publicación y ahora parece que se hará cargo de la distribución de los títulos futuros de la franquicia y otros proyectos.

La intención del estudio liderado por Kim Hyung-tae es ampliar sus capacidades de autopublicación “para dar soporte a títulos desarrollados internamente en consolas y PC”. Se espera que el próximo Stellar Blade: BLOOD RAIN sea multiplataforma y tenga un debut simultáneo para PlayStation 5 y PC, con posibilidad de ver un port para Nintendo Switch 2.

Tristemente, se desconoce si la secuela podría lanzarse también para XBOX Series X|S. Por ahora, lo mejor será moderar las expectativas y esperar lo mejor.

Stellar Blade: BLOOD RAIN podría ser multiplataforma y llegar a XBOX

Pero cuéntanos, ¿crees que la entrega original se lanzará para las plataformas de Microsoft? Déjanos leerte en los comentarios.

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