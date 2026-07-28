Los videojuegos siempre han sido un lujo, pero en los últimos años se han convertido en un pasatiempo verdaderamente prohibitivo para muchos de nosotros. La crisis de memoria, provocado por el auge de la inteligencia artificial, ha llevado a las nubes el precio de la consolas, los componentes para PC y más productos.

La mala noticia es que la situación no mejorará pronto y reportes aseguran que habrá otra oleada de aumentos de precio que afectará una vez más a nuestros bolsillos. Fuentes afirman que ser jugador será más caro que nunca muy pronto, pues una importante compañía aumentará otra vez el costo de uno de sus productos más populares.

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Nvidia volvería a aumentar el precio de sus productos y el PC gaming se haría más costoso

La crisis de memoria ha tenido consecuencias graves en el mercado de PC. El aumento de precio de RAM y otros tipos de memoria generó un efecto dominó, donde otros importantes componentes para computadoras también subieron drásticamente de precio. Nvidia no ha podido escapar de esta situación y ha tenido que aumentar el costo de sus tarjetas gráficas, kits de memoria y demás productos en varias ocasiones.

De acuerdo con Wccftech y otros medios, la oleada de aumentos de precio no ha acabado y los usuarios de los productos de Nvidia pronto pagarán los platos rotos. Supuestamente, el gigante tecnológico aumentará los precios de sus kits de memoria GDDR6 y GDDR7 para las GPU RTX entre 20 y 30%, lo que afectará el costo de sus tarjetas de memoria.

Se trata de una noticia poco alentadora, pues dicho hardware se encareció hace sólo unos meses, concretamente en mayo. En enero de este año, Nvidia también subió el precio de sus tarjetas gráficas, así que estaríamos ante el tercer aumento del año.

Los reportes indican que Nvidia ya notificó a sus socios —ASUS, MSI y Gigabyte—sobre el aumento de precios en sus kits de memoria, provocado por la crisis que azota a la industria tecnológica en general. Si bien la medida afectaría a los fabricantes mencionados, la realidad es que los aumentos de precio también podrían llegar a las tiendas y a los consumidores.

Si planeabas armar o comprar una PC, siempre es buena idea ahorrar un poco más debido a que la tendencia es clara: los aumentos de precio no pararán hasta que se regule la producción de memoria, es decir, hasta 2028 o más allá.

Nvidia aumentaría más el precio de sus productos y componentes por culpa de la crisis de memoria

Demanda contra fabricantes busca mejorar el panorama de la industria

Samsung, SK hynix y Micron, los principales fabricantes de memoria a nivel mundial, enfrentan una demanda colectiva. Se les acusa de acusa de restringir el suministro del componente e inflar los precios hasta en 700% durante los últimos 4 años.

Asimismo, las empresas son señaladas por, supuestamente, hacer una “transición coordinada” hacia la memoria de alto ancho de banda (HBM) y de reducir la producción de módulos DDR3 y DDR4 destinadas al consumidor. Se les exige abandonar cualquier conducta anticompetitiva para que el mercado se regule lo antes posible.

Sin embargo, es poco probable que ocurra ante el auge de la inteligencia artificial, que también tiene en jaque a la industria de consolas. Se especula que PS6 y Project Helix serán consolas bastante caras, pues podrían superar la barrera de los $1000 USD.

La crisis de memoria y los aumentos de precio continúan afectando la cartera de los jugadores

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