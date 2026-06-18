Grand Theft Auto VI está más cerca que nunca, y todo parece indicar que debutará en la fecha prevista y ya no sufrirá retrasos. De hecho, el estudio detrás de esta producción reapareció con novedades interesantes, pues por fin se dio un vistazo oficial a la portada que acompañará al título en tiendas físicas y digitales. Y sí, la imagen esconde un easter egg.

Tras meses de silencio absoluto, Rockstar Games finalmente recurrió a sus redes para compartir noticias relacionadas con el que fácilmente es el videojuego más esperado de 2026 y el resto de la década. Los fanáticos estarán muy contentos de saber que pronto podrán comprar el título.

Así es, la compañía dio a conocer que las preventas estarán disponibles a partir del 25 de junio de 2026, y en ese momento también conoceremos el precio y las posibles ediciones especiales. Para celebrar el anuncio, se reveló la portada oficial. Y sí, los jugadores ya analizaron el arte a fondo para identificar pistas y secretos.

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GTA VI mantiene una tradición de 25 años con su portada

A partir de la era 3D de la franquicia, todas las portadas de las entregas principales utilizan un diseño tipo collage que recopila imágenes de personajes, vehículos y elementos que caracterizan al juego. Es una dirección de arte emblemática, y es natural que Grand Theft Auto VI siga con esa filosofía.

Los verdaderos fanáticos de la saga sabrán muy bien que prácticamente todas las imágenes de los juegos tienen un pequeño easter egg. Nos referimos al helicóptero que aparece en la esquina inferior izquierda del arte, lo que ya se convirtió en una especie de tradición.

Efectivamente, GTA VI continúa con la costumbre y muestra al vehículo volador en la parte superior izquierda de la imagen. Lo interesante es que los diseñadores de Rockstar Games se dan la tarea de modificar el helicóptero para adaptarlo al contexto en el que se desarrolla cada entrega.

En el caso de Grand Theft Auto VI, podemos observar que el helicóptero tiene un par de plataformas que le permitirán estacionarse en el agua. Eso tiene sentido porque la aventura de Jason y Lucia se ambienta en Vice City, una ciudad inspirada en Florida, que se caracteriza por sus zonas pantanosas.

Para comparar, recordemos que GTA: San Andreas muestra un helicóptero de policía, mientras que GTA V incluye en su cover un vehículo más moderno.

Con ese guiño en la portada, Grand Theft Auto VI continúa con una tradición que se remonta a 25 años atrás. Eso sí, hay un título de la serie que rompe el patrón. Hablamos del spin-off Chinatown de Nintendo DS, pero en ese caso tiene sentido la ausencia del helicóptero debido a que el juego utiliza una perspectiva cenital.

Grand Theft Auto VI muestra un helicóptero en la esquina superior izquierda de su portada, tal como sucede en otros juegos de la franquicia

Grand Theft Auto sigue sin mostrar su crimen más icónico en el cover

Aunque es bueno saber que las buenas tradiciones siguen vivas en GTA VI, la portada de la más reciente entrega continúa con una “racha negativa”. Y es que el crimen que da nombre a la franquicia no ha aparecido en la imagen principal de algún título de la serie por casi 3 décadas.

En efecto, el último juego de la franquicia cuya imagen principal muestra a una persona que roba un auto fue Grand Theft Auto 2 de 1999. Dicha escena retrata a la perfección el estilo del juego, e incluso respeta la vista aérea que caracteriza a las secciones de gameplay.

El resto de los juegos de la serie muestran collages de personajes y actividades que se pueden realizar en la aventura. Y aunque algunas entregas incluyen automóviles en su arte, en ninguna podemos ver algún robo de un vehículo. Para bien o para mal, GTA VI no cambió esa situación.

GTA 2 es el único videojuego de la franquicia en casi 30 años que muestra el robo de un auto

Dudamos que la ausencia de un robo de auto en la portada de Grand Theft Auto VI tenga un impacto significativo en su rendimiento comercial. De hecho, los pronósticos son muy positivos y se cree que la nueva entrega impulsará el negocio de consolas.

Pero dinos, ¿te habías dado cuenta del easter egg? Déjanos leerte en los comentarios.

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