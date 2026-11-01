Dragon Ball Super recibió muchas críticas en su momento, razón por la que actualmente se transmite un remake que, en teoría, corregirá muchos de los problemas que decepcionaron a los fanáticos hace una década. Mientras se estrena esta nueva versión, los seguidores de Goku pueden revisitar todos los episodios con doblaje latino.

Efectivamente, y por primera vez en la historia, ya es posible ver la serie de Toei Animation con doblaje latino en un popular servicio de streaming. De esta manera, los fans pueden revisitar la totalidad de la historia, lo que abarca desde el arco de Bills hasta la pelea contra Jiren en el Torneo del Poder.

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Los 131 episodios de Dragon Ball Super llegan a Disney+ con voces al español

La noche de Halloween fue un día muy especial para todos los seguidores de la obra de Akira Toriyama, pues el anime de 2015 hizo su regreso triunfal de una forma inesperada en nuestra región.

El pasado 31 de octubre de 2026, los 131 episodios que conforman la versión original de Dragon Ball Super llegaron de sorpresa al servicio Disney+ en Latinoamérica. Es un hito importante, pues es la primera vez que el anime se incorpora a un servicio de streaming distinto a Crunchyroll, que anteriormente poseía la exclusividad.

Así pues, los fanáticos tienen otra opción para ver todo Dragon Ball Super desde una plataforma digital. Además, la serie producida por Toei Animation llegó a México y el resto de LATAM con voces al español latinoamericano, lo que también es un hito histórico para la franquicia en nuestro territorio.

La serie ya tenía doblaje latino, pero esa versión únicamente se transmitió en Warner Channel y Cartoon Network, así como en Canal 5 y otros espacios de la televisión abierta en México y otros países. Así pues, la llegada del anime con voces al español a Disney+ marca la primera vez que está disponible en un servicio de streaming.

Por ahora, se desconoce si Dragon Ball Super al español también se estrenará eventualmente en Netflix o HBO Max. Crunchyroll actualmente tiene los 131 episodios en su catálogo, pero únicamente con voces al japonés y subtítulos a múltiples idiomas.

La serie comenzó su transmisión en 2015, pero la versión con doblaje latino se estrenó a través de Cartoon Network hasta el 5 de agosto de 2017. Desde entonces, el anime se ha emitido en español en otros canales, tanto en TV abierta como de paga. Por primera vez en la historia, los fans pueden ver todos los capítulos en streaming gracias a Disney+.

Dragon Ball Super cuenta con la participación de Mario Castañeda, quien regresa como Goku. René García también vuelve como Vegeta, mientras que José Luis Orozco y Arturo Castañeda se unieron a la franquicia como Bills y Whis, respectivamente. De igual forma, el reparto reúne a Gerardo Reyero como Freezer, Luis Alfonso Mendoza como Gohan y Carlos Segundo como Piccolo.

Dragon Ball Super con doblaje latino ya está disponible por primera vez en streaming a través de Disney+

Dragon Ball Super: Beerus aún no tiene doblaje latino

Si bien el estreno de la versión con voces al español latinoamericano será del agrado de los fanáticos que desean revisitar el show original de 2015 con doblaje latino, es importante no confundir este lanzamiento con Dragon Ball Super: Beerus, el remake que actualmente se transmite a través de TV japonesa y plataformas de streaming.

Actualmente, la remasterización del anime sólo se emite con voces al japonés y subtítulos al español latino, y en este momento se desconoce cuándo se estrenará el doblaje para nuestra región si es que algún día recibe un trabajo de localización.

Dragon Ball Super: Beerus se transmite primero en Crunchyroll, mientras que los suscriptores de Netflix, HBO Max y Disney+ deben esperar una semana para ver los episodios de estreno. Ninguna de estas plataformas de streaming tienen la versión con doblaje latino. Tampoco hay una versión en inglés u otro idioma.

Anteriormente, el actor Koichi Yamadera, quien interpreta a Bills en la versión en japonés, confirmó que él no grabó nuevas líneas de diálogo para el remake. Y a juzgar por los primeros capítulos que ya están disponibles, parece que el resto de actores tampoco tuvieron que hacer mucho trabajo inédito.

Se desconoce si una hipotética versión en doblaje latino podría reutilizar los diálogos que Mario Castañeda y compañía ya grabaron para la serie de 2015. De cualquier forma, Dragon Ball Super: Beerus sigue en emisión, y este domingo se estrenó el capítulo 4 en Crunchyroll.

Dragon Ball Super: Beerus aún no tiene doblaje en español latino, y no se sabe cuándo se estrenará la versión en nuestro idioma

Pero cuéntanos, ¿planeas ver los 131 episodios de la serie original otra vez? ¿Qué opinas del doblaje latino? ¿Te gustó el trabajo que hizo Eduardo Garza como director? Comparte tus pensamientos en los comentarios.

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