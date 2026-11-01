Desde su anuncio, PHYSINT se describió como un juego que redefiniría el género de sigilo y acción de la mano de Hideo Kojima, creador de Metal Gear. Con todo, se esperaba que el título fuera una especie de sucesor espiritual de la saga de Konami, pero primer material inédito del proyecto deja ver que es básicamente Metal Gear, aunque lo suficientemente diferente para evitar tener problemas legales con Konami.

Kojima Productions está de fiesta y como parte de las celebraciones organizó KOJIMA PRODUCTIONS 10th ANNIVERSARY EXHIBITION BEYOND THE STRAND: The Odyssey of Creation and Endeavor, evento que estaría disponible del 31 de octubre al 20 de diciembre en Tokio, Japón.

Esta exhibición no sólo serviría para echar un vistazo a los pasados 10 años del estudio por medio de materiales de producción, arte conceptual, documentos, propuestas de diseño y prototipos jamás vistos, sino también al futuro, pues entre los materiales hay contenido de OD y PHYSINT, el turbulento proyecto que se concibió con PlayStation, pero al cual se dará a la luz en XBOX.

Material conceptual de PHYSINT evoca a Metal Gear

El usuario de ResetEra Firmus_Anguis tuvo la oportunidad de asistir a la exhibición en el día de la inauguración y compartió las fotografías que le parecieron interesantes, entre las cuales destacan “alocados diseños nuevos tipo Metal Gear de PHYSINT” que no recuerda haber visto antes.

Y está en lo correcto, puesto que en la exhibición, como te comentamos, se mostraría material inédito, aparte de que lo único que hemos visto de PHYSINT es la imagen promocional original que se compartió con el apoyo de PlayStation y sesiones fotográficas con Bill Skarsgård y Charlee Fraser que se llevaron a cabo a inicios de este año, pero que hasta hace unas semanas se hicieron públicas para dar cuenta del avance del proyecto.

Exhibición de Kojima Productions estará disponible hasta diciembre de 2026 (imagen: Kojima Productions)

Como puedes ver, las imágenes muestran, efectivamente, estatuas que a cualquier persona que haya jugado Metal Gear le resultarán familiares.

Por un lado están las esculturas de bustos de Skarsgård en diferentes atuendos y estilos, que remotamente recuerdan a las ilustraciones de personajes principales de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.

Material conceptual de PHYSINT evoca a Metal Gear (imagen: Firmus_Anguis vía ResetEra)

PHYSINT parece ser el Metal Gear que los fans tanto esperan

Pero la inspiración más evidente puede verse en las 2 estatuas de la exhibición de PHYSINT, puesto que parecen versiones ligeramente alteradas (y más grandes) de los Gekkos que debutaron en el título protagonizado por Old Snake, y Metal Gear REX, icónica arma bípeda de Metal Gear Solid.

Aparte de estos materiales, hay una selección de gafas que al parecer los personajes del juego usarán y lo que parece ser una copia del guion completo de PHYSINT.

Así pues, PHYSINT se perfila a ser el oasis que los fans anhelan para saciar su sed de Metal Gear, que lo único que le falta de la franquicia de Konami es el nombre. No debería sorprender; después de todo, los responsables de PHYSINT son los principales creativos que dieron vida a Metal Gear en su época en Konami, pero aun así llama la atención la semejanza en los diseños.

Criatura de PHYSINT se parece a Metal Gear REX (imagen: Firmus_Anguis vía ResetEra)

¿Qué te parecen los primeros diseños de PHYSINT?, ¿qué opinas de su parecido con Metal Gear? Cuéntanos en los comentarios.

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