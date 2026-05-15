Aunque la oferta de compra de eBay por parte de GameStop se tambaleó tras el rechazo de la plataforma de comercio en línea, el director de la cadena de tiendas retail insiste en que su propuesta es adecuada. Sin embargo, la situación se tornó un tanto hostil luego de que Ryan Cohen, jefe de GameStop, enviara una carta a los líderes de la empresa que busca adquirir.

El tono no es amistoso, pero insiste en que los accionistas deben analizar la propuesta y entonces tomar una decisión. Eso sí, el directivo no dudó en asegurar que eBay es manejado por un grupo de perdedores.

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Ryan Cohen arremete contra los directivos de eBay tras el rechazo de la oferta de compra por parte de GameStop

La ambiciosa oferta de compra que lanzó GameStop fue rechaza por eBay el pasado 12 de mayo. La compañía consideró que la propuesta de adquisición por $125 dólares la acción y $56 mil millones de dólares en total "no es creíble, ni atarctiva".

A raíz del rechazo, el director de GameStop, Ryan Cohen, envió una carta al presidente de eBay, Paul Pressler y expuso su contenido en una entrevista con el periodista Piers Morgan (vía Reuters).

Cohen lamentó la postura de eBay en torno a la posible adquisición y señaló la necesidad de que los accionistas de esa empresa tengan voz y participación en la decisión:

"No deberían rechazar una propuesta de $125 dólares por acción sin abordar su contenido. La economía es clara y pública. Los propios accionistas de eBay merecen la oportunidad de evaluarla".

Por otra parte, el jefe de GameStop aseguró que pidió una reunión con el consejo de eBay, pero también la rechazaron.

Durante la entrevista, el directivo no desperdició la oportunidad para arremeter contra el presidente de eBay y los directivos, a quienes definió como perdedores:

"Soy propietario-operador. No soy uno de esos ejecutivos de clubes de campo que reclutan a través de agencias profesionales. Me encanta el activo [eBay], pero lo manejan un grupo de perdedores".

Ryan Cohen, director de GameStop

¿La oferta de compra es peligrosa? El principal inversionista de GameStop vendió todas sus acciones

Aunque Ryan Cohen asegura que la oferta de compra de eBay es un buen trato, hay quien piensa la contrario, como Michael Burry, uno de los inversionistas más famosos en el sector y hasta hace unos días figura bursátil GameStop.

El accionista, quien aposto por las acciones de GameStop en uno de los peores momentos de la compañía y ganó mucho dinero con las operaciones en corto durante la pandemia, consideró que la propuesta de compra por eBay es riesgosa.

Burry señaló que la oferta no cumple con las reglas que diseñó con el paso del tiempo. Por ejemplo, la relación entre beneficios brutos y deuda, que requeriría 7.7 años para pagarse. También le preocupó la cobertura de intereses, pues considera que una empresa debe ganar 4 veces más la cantidad requerida para cubrirlos. Tras conocer sobre la intención de compra, el inversionista vendió todas sus acciones.

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