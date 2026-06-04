La industria de los videojuegos es caprichosa y en cuestión de años puedes pasar de la cima a estar en una crisis importante.

Justo eso es lo que pasa actualmente con el estudio de Brendan Greene. Por si no lo recuerdas, el creativo estaba en su momento de mayor popularidad hace 9 años con el lanzamiento de PUBG, el Battle Royale que llevó el modo de juego a las masas antes de Fortnite.

Hoy, vive la otra cara de la moneda. El reciente proyecto de su estudio PlayerUnknown Productions es un fracaso y anunció que tomará medidas radicales.

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Brendan Greene, el creador de PUBG

Prologue: Go Wayback, el juego del creador de PUBG, es un fracaso

Por medio de un comunicado, Brendan Greene anunció que su juego roguelike de supervivencia y mundo abierto, Prologue: Go Wayback, es un fracaso.

De acuerdo con el creativo, el juego era un medio de investigación y experimentación de tecnología relacionada con la escala de mundos virtuales.

Sin embargo, el juego no vendió mucho en su fase de acceso anticipado y se agotó el presupuesto para seguir con su desarrollo.

Lamentablemente, esto resultó en despidos dentro del estudio:

“Nuestro objetivo es desarrollar tecnología que pueda romper los límites de escala, que actualmente limitan el tamaño de los mundos virtuales. Para lograrlo, formamos un equipo de investigación para desarrollar nuestra tecnología Melba y otro para desarrollar nuestra primera aplicación práctica de nuestra tecnología de generación de terreno: Prologue: Go Wayback.

Desgraciadamente, he llegado al límite de hasta dónde puedo seguir financiando este viaje en su forma actual. Como resultado, he tomado la difícil decisión de reestructurar el estudio. Seguiremos desarrollando nuestra tecnología Melba con un equipo más pequeño, mientras detendremos el desarrollo adicional de Go Wayback. Nuestra prioridad inmediata es apoyar a nuestros empleados afectados en la medida de nuestras capacidades durante esta difícil transición“.

El juego se ofrecerá gratis y aquellos que pagaron por él recibirán su dinero de vuelta

Pese a la crisis, esto no significa que Prologue: Go Wayback tenga los días contados.

Como parte del mismo comunicado, Brendan Greene anunció las medidas que tomará ante el fracaso del proyecto.

De inicio, Prologue: Go Wayback se convertirá en un juego gratuito en una próxima actualización.

Dado que hay jugadores que pagaron por este título en su fase de acceso anticipado en Steam y Epic Games Store, el creativo ya piensa en el proceso de rembolso para que los usuarios tengan su dinero de regreso.

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