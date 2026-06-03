Marathon simplemente está lejos de ser la mina de oro que PlayStation esperaba, pero eso no significa que su destino esté sellado. De hecho, sus desarrolladores mantienen el dedo en renglón y hacen todo lo posible para atraer nuevos jugadores y fortalecer a la comunidad. Parece que la más reciente estrategia dio resultados.

El título de ciencia ficción generó polémica inmediatamente después de su revelación inicial en 2023. Aunque los fanáticos mostraron emoción ante el regreso de la franquicia olvidada de Bungie, rápidamente expresaron su disgusto cuando se enteraron de que sería un shooter de extracción con elementos de juego como servicio.

La situación empeoró en los meses posteriores, pues informes revelaron que el proyecto recibió críticas negativas durante las sesiones de prueba, lo que obligó a replantear el concepto. ¿La cereza en el pastel? Un escándalo de plagio que derivó en un retraso. Esta mala fe mermó el desempeño comercial del juego, pero PlayStation aún apostará por él.

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Marathon repunta con miles de jugadores tras volverse gratuito

A pesar de toda la polémica que se forjó a su alrededor, Marathon tuvo un estreno decente en PC. Según datos de SteamDB, consiguió un récord de 88,337 usuarios concurrentes en su día de lanzamiento a principios de marzo, nada mal para un juego como servicio.

El videojuego de Bungie también reseñas críticas positivas de los jugadores y la prensa, y en este momento posee una puntuación bastante sólida de 82 en el sitio Metacritic. A pesar de que contentó a los fanáticos que le dieron una oportunidad, enfrentó problemas para retener el interés de su comunidad.

Marathon perdió miles de jugadores en Steam, algo preocupante al considerar que, según reportes, la inmensa mayoría de su base de usuarios se encuentra en PC. Ante esta fuga masiva de usuarios, Bungie lanzó una promoción de tiempo limitado que permite a las personas descargar y jugar el FPS sin costo alguno.

En específico, el shooter de extracción se volvió free-to-play por tiempo limitado. Los jugadores interesados tienen del 2 al 9 de junio para explorar todo lo que tiene por ofrecer, y si disfrutan lo que prueban tienen la oportunidad de comprarlo a un precio más económico gracias a una oferta de 30% de descuento.

La idea es sencilla: hacer que los jugadores puedan probar Marathon sin compromiso para llegar a una nueva audiencia. Parece que la estrategia rindió frutos, pues el título online triplicó su número de jugadores en Steam gracias a la sesión de prueba.

Después de que se volvió gratuito, el FPS alcanzó un pico máximo de 40,686 usuarios simultáneos en las últimas 24 horas en PC. En este momento hay 33,108 jugadores conectados en los servidores de la versión de Steam, a lo que también hay que sumar los datos desconocidos del port para PS5.

Si bien el juego aún está lejos de superar su récord personal de jugadores, en este momento vive su mejor momento en semanas. Para contextualizar, antes de la promoción tenía un promedio preocupante de apenas 10,000 jugadores diarios.

Marathon aúmentó considerablemente su número de jugadores en PC tras volverse free-to-play

Marathon aún está por debajo de las expectativas

Esta sesión de prueba coincidió con el lanzamiento de la Temporada 2, que agregó una nueva zona y otras novedades que prometen mantener fresca la experiencia tanto para los novatos como los fans de hueso colorado. Aun así, se desconoce si estas iniciativas serán suficientes para levantar el proyecto de lo que parece ser un fracaso multimillonario.

De acuerdo con el informante Tom Henderson de Insider Gaming, Marathon “ni siquiera está cerca de alcanzar el punto de equilibrio” debido a su presupuesto excesivamente elevado. El periodista incluso reporta que Bungie podría sufrir una gran ronda de despidos en caso de que el título se estanque y no logre remontar como se espera.

Muchos fanáticos creen que el título multijugador debería cambiar de estrategia por completo y adoptar un formato free-to-play permanente con micropagos. De esta manera, los jugadores podrían descargarlo gratis en cualquier momento sin la necesidad de comprarlo. Por ahora, se desconoce si Sony analiza esa posibilidad.

Tampoco ayuda el hecho de que el estudio confirmó hace un par de semanas que Destiny 2 dejará de recibir contenido, lo que decepcionó a la comunidad. Los jugadores enfadados hicieron review bombing en la página de Steam del FPS e inundaron el State of Play con peticiones para salvar la franquicia de ciencia ficción.

La Temporada 2 de Marathon también intenta recapturar la atención de los jugadores que abandonaron el título

Pero dinos, ¿jugaste el título ahora que está disponible sin costo? ¿Crees que debería ser free-to-play para siempre? Déjanos leerte en los comentarios.

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