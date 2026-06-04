El pasado 2 de junio tuvo lugar el State of Play veraniego de PlayStation. Además de obtener más información sobre Marvel’s Wolverine como se tenía previsto, pudimos ver el primer adelanto de una de las grandes sorpresas de la temporada: God of War Laufey, un spin-off de la franquicia de acción. Tristemente, todo indica que muchos fans se quedarán con las ganas de probarlos.

En años recientes, PlayStation cambió su filosofía y empezó a llevar algunos de sus principales exclusivos a PC. Los títulos anteriores de Insomniac Games y Santa Monica Studio ya están disponibles para su compra en Steam y la Epic Games Store, y muchos jugadores esperan que algo similar ocurra con los próximos proyectos de ambos estudios.

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Marvel’s Wolverine y God of War Laufey no llegarían a PC

Lamentablemente, pero como era de esperar, todo parece indicar que Sony empezará a ser mucho más selectivo en lo que respecta a los juegos que llegarán a computadoras. Y sí, estas son malas noticias para los fanáticos que no poseen un PS5 en su colección de consolas y tenían la intención de comprar algunos de los títulos anteriores.

God of War de 2018 fue uno de los primeros proyectos first-party de PlayStation en abandonar la exclusividad y llegar a PC. Por su parte, God of War Ragnarök tardó incluso menos en lanzarse para Steam y la Epic Games Store, pues sólo hubo una diferencia de 2 años entre su debut de consolas y ordenadores.

En una publicación reciente en su cuenta personal de Bluesky, el periodista Jason Schreier anticipó que el debut del próximo God of War Laufey está relativamente cerca. Un fanático aprovechó para preguntarle si eventualmente llegará a PC como sus predecesores, pero el editor de Bloomberg lo negó.

Aunque Marvel’s Wolverine brilló por su ausencia en la conversación, es fácil asumir que seguirá el mismo camino y tampoco llegará a Steam o la Epic Games Store. Esto tiene sentido al considerar que ambos videojuegos se promocionaron como exclusivos de PlayStation 5 en sus respectivos adelantos.

Por ahora, Sony guarda silencio sobre el tema y aún no se pronuncia sobre la posibilidad de ver los nuevos títulos de Insomniac Games y Santa Monica Studio en PC. Lo cierto, al menos por ahora, es que será necesario comprar un PlayStation 5 para adentrarse en las aventuras de Logan y Faye.

God of War Laufey y Marvel’s Wolverine serían exclusivos de PS5 y no se lanzarían para PC

PlayStation dejaría de lanzar ports para PC

Lo anterior resultará poco sorprendente para los jugadores, pues está en sintonía con los informes de los últimos meses que adelantaron que PlayStation dejará de lanzar sus videojuegos first-party más importantes en PC.

A principios de este año, surgió un informe que señaló que Sony solamente planea llevar sus juegos como servicio y experiencias multijugador a Steam y la Epic Games Store, mientras que las aventuras single-player de alto presupuesto permanecerán como exclusivos de consolas.

En aquel entonces, se argumentó que la compañía tomó esa decisión debido a las malas ventas de los últimos ports para PC y el riesgo potencial de dañar la imagen de la marca. PlayStation aún guarda silencio sobre el tema, pero otro reporte de Jason Schreier parece confirmar que, en efecto, los títulos AAA de la compañía jamás abandonarán la exclusividad.

Según el informe, Hermen Hulst, actual director general de PlayStation y encargado del contenido de la marca, hizo oficial que los juegos single-player ya no saldrán en PC, lo que significa que Marvel’s Wolverine y God of War Laufey jamás llegarán a otras plataformas. Esta medida también aplicaría a lanzamientos recientes, como Ghost of Yotei y Saros.

PlayStation regresaría a los juegos exclusivos

Pero dinos, ¿crees que es una buena idea mantener la exclusividad? Déjanos leerte en los comentarios.

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