El debut de Grand Theft Auto VI será un fenómeno cultural que paralizará la industria de los videojuegos y el entretenimiento. El entusiasmo está por las nubes, y los fans se muerden las uñas por conocer literalmente cualquier cosa relacionada con el proyecto. Aunque lo más sensato es ser pacientes, algunos jugadores van mucho más allá.

No exageramos: el hype por el sandbox de Rockstar Games ya alcanzó niveles ridículos. Como prueba tenemos el curioso caso de un jugador que tuvo la idea alocada de instalar micrófonos y un sistema de audio para medir los decibelios de las oficinas de la compañía en un intento de averiguar cuándo saldrá el trailer 3.

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Fanático de GTA VI monitorea los niveles de audio de las oficinas de Rockstar North

Mediante una publicación en Reddit, el usuario de nombre Then-Pomegranate-625 sorprendió a la comunidad con lo que podría ser uno de los intentos más desesperados por obtener nueva información relacionada con Grand Thef Auto VI.

El fanático explica que personalmente instaló un sistema de monitoreo acústico fuera de la sede Rockstar North, con micrófonos que apuntan hacia las supuestas salas de reuniones del estudio. Su idea es descubrir cuándo hay más ruido y, por ende, movimiento en el interior de las oficinas.

Then-Pomegranate-625 explica que, según sus resultados, hoy hubo más gente y actividad en la sede de la compañía en comparación con otros días. En su post argumenta que ese supuesto aumento en el ruido significa que pronto podría haber novedades sobre el esperado GTA VI, pues cree que hay más empleados y ejecutivos que se reunieron para discutir el estreno de la nueva entrega.

Además, el jugador afirma que hubo un pico de ruido a las 11:00 AM (hora británica) de este miércoles 3 de junio, y cree que ese incremento se debe a que se mostró el tercer trailer y el público reaccionó con mucha emoción. “En mi experiencia en el ámbito corporativo, esto suele ocurrir antes de que algo se lance oficialmente”, afirmó.

Naturalmente, y como es de esperar, muchas personas pusieron en duda la legitimidad de las afirmaciones del fanático. En un intento de dar veracidad a sus declaraciones, Then-Pomegranate-625 compartió una fotografía del supuesto equipo de micrófonos que instaló en las inmediaciones de la sede de Rockstar North.

De igual forma, el jugador desesperado por obtener información de GTA VI asegura que no es ilegal grabar sonido o video en espacios públicos, y señala que todo esto lo hizo por diversión. Aun así, es imposible saber con certeza si realmente instaló un sistema acústico para monitorear los decibelios.

Un fan supuestamente instaló un sistema de monitoreo de audio cerca de la sede de Rockstar North

Youtuber quiso irrumpir en el estudio para obtener información sobre GTA VI

Lo más probable es que se trate de un intento deliberado de engañar a los fanáticos, quienes también están ansiosos por ver el trailer 3 de Grand Theft Auto VI; sin embargo, los acontecimientos recientes nos enseñaron que, lamentablemente, la espera por la nueva entrega ya volvió locos a algunos miembros de la comunidad.

Por si hay dudas de que algunas personas ya perdieron la cordura, vale la pena recordar el caso de ÜberGaming, un creador de contenido que viajó hasta la sede de Rockstar North con un objetivo en mente: entrar en el estudio e intentar conseguir más información sobre el título de mundo abierto.

Como era de esperar, este plan descabellado salió muy mal. Según los informes, el youtuber, quien tiene 25,800 suscriptores en su canal personal, visitó las oficinas de la compañía junto a su equipo; sin embargo, la policía los interceptó y detuvo antes de que pudieran irrumpir en el lugar.

Los fans de Grand Theft Auto VI enloquecieron por la falta de información

De cualquier forma, muy pronto habrá novedades sobre GTA VI. El jefe de Take-Two Interactive aseguró que la campaña de marketing se pondrá en marcha durante el verano, así que se especula que a finales de junio o inicios de julio se compartirá el esperado trailer 3.

Pero dinos, ¿qué opinas de estos intentos desesperados por obtener información? Déjanos leerte en los comentarios.

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