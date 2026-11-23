LO QUE DEBES SABER:

El nuevo XBOX, conocido como Project Helix , habría cambiado sus planes originales

La propuesta inicial contemplaba multijugador online gratuito y acceso a Steam, pero ambas funciones habrían sido descartadas

Microsoft ahora buscaría ofrecer una experiencia de consola tradicional, aunque conservaría algunas características del gaming en PC

La siguiente generación de XBOX genera expectativas por su concepto que combina la experiencia de consola con el juego en PC. En algún momento, los reportes revelaron un proyecto muy ambicioso inclinado hacia los elementos del gaming en computadora. Sin embargo, parece que los planes cambiaron y Project Helix es diferente a como se concibió.

Nueva información revela detalles de las modificaciones que se han realizado para este proyecto debido a factores externos, aunque confirman que, en su momento, Phil Spencer y Sarah Bond quisieron romper los esquemas tradicionales de las consolas con algo que habría encantado a los fans y puesto a sudar a sus competidores.

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Project Helix se creó con la idea de ofrecer multijugador en línea gratuito, tal como en PC

Project Helix, el nuevo XBOX, está muy cerca y se espera que en 2027 haya información oficial por parte de Microsoft confirmando su concepto y los límites que tendrá en cuanto a su experiencia de consola y gaming en computadora.

Por el momento, tenemos información extraoficial y de acuerdo con un reporte de Windows Central, fuentes internas revelaron los planes originales del nuevo XBOX, los cuales serían distintos al estado actual del proyecto.

Según los detalles filtrados, Project Helix se originó en la era de Phil Spencer y Sarah Bond y uno de sus pilares era un cambio que habría puesto a temblar a PlayStation: multijugador en línea gratuito.

Con una integración de la experiencia de juego en PC, solicitar un pago mensual o anual para jugar en línea resultaba inconcebible pues eso no existe en computadora. Phil Spencer aprobó la idea y se convertiría en uno de sus principales atractivos, pues el usuario de XBOX ya no tendría que pagar para jugar en línea. Nada de XBOX Live, ni de algún plan de XBOX Game Pass.

La combinación con PC incluía Steam en el nuevo XBOX

Posteriormente, las fuentes revelaron que el plan original de Project Helix era incluir el acceso a Steam, de ahí que se pensara en eliminar el juego en línea de pago.

Al respecto, la anterior administración de XBOX pensó en la mejor manera de sacar provecho del éxito de Steam a sabiendas de lo difícil que sería competir con la plataforma de Valve.

Microsoft impulsó en años recientes el ecosistema de gaming en PC, pero está muy lejos de los números que tiene y genera la principal plataforma de gaming en PC: Steam.

De esta forma, el plan original de Project Helix era un hardware capaz de correr juegos de consola y PC, con multijugador en línea gratuito y acceso a Steam e incluso otras tiendas de computadora. Sin embargo, las fuentes revelaron que eso quedó atrás.

¿Por qué cambio el plan original de Project Helix?

Finalmente, llega la mala noticia. Según el reporte, las fuentes informaron que ese plan original de Project Helix sufrió cambios desde que fue concebido en la era de Phil Spencer y Sarah Bond.

El nuevo XBOX se planeó antes de la crisis de la RAM, del ascenso de la IA y de la debacle de XBOX en cuanto a ingresos en áreas que habían sido prolíficas a diferencia de la venta de consolas.

La nueva administración a cargo de Asha Sharma, consideró los pros y contras, como el hecho de no obtener ingresos por la eliminación del costo del juego en línea. Asimismo, Project Helix se habría jugado todo o nada con su costo inicial, algo que entró en conflicto con el aumento de las piezas necesarias para fabricar una consola y que hoy tiene en vilo a empresas como Microsoft y Sony en la previa a una nueva generación.

Asimismo, se puso en duda la viabilidad financiera de incluir el acceso a Steam y el impacto negativo que esto tendría en la propia propuesta de gaming en computadora de Microsoft. El reporte señala que un detalle que motivó el cambio fue el hecho de que, en dispositivos compatibles con el ecosistema de XBOX, como la línea ROG Ally de ASUS, los usuarios iban directo a Steam e incluso optaban por el sistema operativo de Valve.

Recientemente, Jason Ronald, jefe de la nueva generación de XBOX, aseguró que Project Helix será una experiencia tradicional de consola, aunque tendrá un toque de PC. Dicho esto, su versión actual habría eliminado la idea de multijugador gratuito y el acceso a tiendas de PC que no sean de Microsoft.

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