LO QUE DEBES SABER

HBO Max ofrece 50% de descuento a suscriptores nuevos y a quienes regresen a la plataforma

La oferta está disponible para los niveles Básico con Anuncios, Estándar y Platino del servicio de suscripción

A principios de 2027, tras su fusión, HBO Max y Paramount+ ofrecerán un paquete conjunto a un precio reducido

Los servicios de suscripción ya son una de las principales opciones para disfrutar películas, series de televisión, documentales e incluso eventos deportivos. El problema es que estos programas experimentaron aumentos de precio en años recientes, por lo que ya suponen una inversión considerable. Por suerte, ahora es posible contratar HBO Max a mitad de precio.

Si bien la iniciativa de Warner Bros. Discovery se prepara para cambiar para siempre como parte de la compra de Paramount, su oferta actual se mantiene sin cambios. Esto significa que los suscriptores aún pueden disfrutar una amplia gama de producciones, como The Last of Us, Dune, House of the Dragon y la próxima adaptación de Harry Potter.

Video relacionado: El oscuro secreto de los servicios

HBO Max tiene 50% de descuento gracias a oferta de Black Friday

El próximo 27 de noviembre de 2026 se pondrá en marcha el Black Friday, la tradicional jornada anual de promociones que reduce significativamente el precio de productos y servicios. Si bien es una fecha especial para Estados Unidos, algunas de las rebajas también llegan a México y otros países.

Precisamente, HBO Max ya está disponible a un costo mucho más económico gracias a una oferta especial de tiempo limitado. La reducción de precio ya entró en vigor, pero dejará de estar disponible en pocos días. Así pues, las personas que deseen aprovechar esta oportunidad deben actuar rápido.

Mediante un comunicado, Warner Bros. Discovery informó que los usuarios podrán obtener 50% de descuento al contratar cualquier plan mensual durante los próximo 12 meses. Esto significa que será posible comprar un año completo, y ahorrar la mitad del precio original.

Esta promoción está disponible para tanto los suscriptores nuevos como para los usuarios antiguos que cancelaron su membresía y que planean regresar. La compañía explica que cualquier persona que haya tenido una suscripción en el pasado y que desee volver puede aprovechar esta rebaja de tiempo limitado.

Eso sí, hay una restricción importante. Aquellos usuarios que cancelaron su membresía actual hacen un par de días o que planean hacerlo próximamente, no podrán sacar provecho de esta rebaja de 50% en HBO Max. Esto debido a que aún podrán acceder al contenido de la plataforma de streaming hasta que finalice su ciclo de facturación.

De igual forma, vale la pena destacar que esta promoción de 50% de descuento con motivo de Black Friday no se pagará de una vez. En realidad, los suscriptores deberán contratar una membresía mensual, la cual se renovará automáticamente al precio reducido durante los próximos 12 meses.

HBO Max tiene 50% de descuento como parte de la promoción anual de Black Friday

Nuevos precios de HBO Max para México

El Plan Básico con Anuncios, el Nivel Estándar y el Tier Platino de HBO Max forman parte de esta promoción, por lo que los jugadores pueden contratar cualquiera a mitad de precio y aprovechar sus ventajas exclusivas.

El nivel Básico con Anuncios, que ofrece 2 dispositivos a la vez y una resolución Full HD, está disponible a $74 MXN al mes, una reducción significativa con respecto a los $149 MXN habituales. Por su parte, el Tier Estándar, que ofrece todo lo anterior junto a 30 descargas para disfrutar contenido offline, se vende por $119 MXN mensuales.

Finalmente, el Plan Platino de HBO Max, que aumenta el límite a 100 descargas offline y agrega tanto resolución 4K Ultra HD como Audio Dolby Atmos, se ofrece a cambio de $149 MXN al mes, una rebaja muy sustancial con respecto a los $299 MXN que normalmente cuesta.

Estos son los nuevos precios de HBO Max para México, disponibles gracias a la promoción de Black Friday:

Plan Básico con Anuncios ― $74 MXN al mes ($149 MXN)

Plan Estándar ― $119 MXN al mes ($239 MXN al mes)

Plan Platino ― $149 MXN ($299 MXN)

La compañía avisa en los términos y condiciones que la membresía se renovará automáticamente cada mes al precio vigente para el plan seleccionado, a menos que el cliente decida cancelar la suscripción. De igual forma, a los precios anteriores aún deben sumarse los impuestos y otros cargos aplicables.

Esta oferta de Black Friday ya está vigente, pero finalizará el próximo 30 de noviembre de 2026. Después de esa fecha, todas las suscripciones mensuales regresarán a su precio habitual.

HBO Max ya está disponible a mitad de precio en México y otras regiones gracias a una oferta de tiempo limitado

A partir de 2027, HBO Max y Paramount+ se ofrecerán juntos en un paquete especial que tendrá precio reducido. Esta estrategia representa el primer paso para fusionar ambos servicios de suscripción, tras la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance. Por ahora, se desconoce si esta situación afectará a los programas de paga en México y el resto de Latinoamérica.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta promoción? ¿Cuál plan mensual tienes la intención de contratar? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con HBO Max.

Video relacionado: La situación de Mortal Kombat y Batman acaba de empeorar...

Fuente