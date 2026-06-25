La crisis de la RAM seguirá durante los próximos años y esto significa que los precios aumentarán. Por supuesto que esto es una mala noticia para los fabricantes de consolas y hardware para gaming y otras tareas en PC.

El panorama luce desalentador, en especial desde hoy pues una de las compañías más importantes del sector anunció un acuerdo que de inmediato se convirtió en una amenaza para los planes de Sony, Microsoft, Nintendo y empresas de gaming en PC.

La realidad es que este periodo atípico en el que es difícil asegurar suficiente stock de RAM seguirá por los próximos 5 años, mismos en los que tendrá lugar la llegada de una nueva generación de consolas.

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Micron anuncia acuerdo con socios estratégicos para mantener alto el precio de la RAM por los próximos 5 años

Por medio de un comunicado, la empresa especializada en la manufactura de RAM, Micron, anunció un acuerdo con 16 socios estratégicos para los próximos 5 años.

Según la información oficial, este acuerdo garantiza un precio mínimo que otorgará "un margen bruto muy robusto para Micron, muy por encima de nuestros márgenes máximos trimestrales en cualquier ciclo pasado".

Lo anterior significa que no habrá manera en que el precio de la memoria baje durante los próximos años. En dado caso será más costosa con el paso del tiempo.

Cabe recordar que en marco de la fiebre por la RAM que se generó con el ascenso de las IA, Micron decidió salir del mercado de usuario final y cerró su marca Crucial que cubría distintos sectores. Ahora, la empresa se interesa solo por surtir grandes cantidades de RAM a socios pactados sin importar lo que suceda con otras partes del mercado.

Al respecto, Sanjay Mehrotra, director de Micron, declaró:

“Nuestros clientes están reconociendo que la escasez de memoria y almacenamiento requerirá un tiempo considerable para mejorar”, afirmó. “Aunque esperamos que la oferta de la industria mejore gradualmente en 2028, actualmente no tenemos línea de visión sobre cuándo el suministro de memoria podrá alcanzar la creciente demanda”.

Micron acaba de condenar el precio de la próxima generación de consolas

La decisión de Micron pone en aprietos al PS6, Project Helix, Switch 2 y gaming en PC

La decisión de Micron y el acuerdo que cerró para mantener un precio mínimo de la RAM durante los próximos 5 años supone una amenaza para los fabricantes de consolas y el gaming en PC.

Sony y Microsoft trabajan en el PS6 y Project Helix respectivamente, pero un detalle que se volvió esencial fue el del precio de la RAM y la cantidad que requieren para tener una distribución constante en el mercado.

Expertos consideran que, a raíz de esta situación, ambas consolas costarán, cuando menos, $1000 dólares. Un ejemplo concreto es el reciente anuncio del precio oficial de la Steam Machine. La plataforma de Valve cuesta $1049 dólares en su versión base, pero una comparativa con precios anterior a la crisis de la RAM mostró que, de ser diferente la realidad, habría costado a lo mucho $750 dólares.

Por su parte, Nintendo no descarta más aumentos de Switch 2 pues la consola híbrida, aunque exitosa, también tiene qué ponderar los precios de la memoria en el mercado.

Hoy, Microsoft anunció nuevos aumentos de precio para XBOX Series X|S y en su comunicado, anticiparon que las consolas serán más caras en 2027 toda vez que el precio de la RAM subirá al doble el próximo año, según las expectativas.

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