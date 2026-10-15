Hay lugares que parecen sacados directamente de un videojuego de terror, y la Isla de las Muñecas, en Xochimilco, es uno de ellos. Ahora, este inquietante sitio de México es inspiración para Where Dolls Hang, un nuevo juego de horror psicológico en primera persona.

El proyecto es desarrollado por Steelkrill Studio, un estudio independiente que quiere aprovechar la imagen de las muñecas colgadas en árboles y construcciones para crear una experiencia mucho más perturbadora.

El concepto apuesta especialmente por crear paranoia. En lugar de llenar cada minuto de sustos, el juego busca que el jugador dude constantemente de lo que acaba de ver y se pregunte si realmente está solo.

NO TE LO PIERDAS: Gratis: XBOX está regalando dinero a los fans de Gears of War para que compren juegos y más contenido en su tienda

La Isla de las Muñecas se vuelve videojuego con este intrigante proyecto

El desarrollador tomó como referencia la famosa isla ubicada en los canales de Xochimilco, conocida por las numerosas muñecas que cuelgan de árboles y diferentes estructuras. El sitio se ha convertido con los años en uno de los lugares más peculiares y escalofriantes de México, especialmente por las historias y leyendas que existen a su alrededor.

En Where Dolls Hang, recorrer un bosque que supuestamente está abandonado será suficiente para comenzar a sentirse incómodo. Las muñecas aparecen prácticamente por todas partes y algunas podrían no permanecer en el mismo lugar durante demasiado tiempo. El jugador tendrá que estar atento a lo que ocurre a su alrededor, pues no todo lo que parece parte del escenario necesariamente lo es.

Sin embargo, Where Dolls Hang no pretende recrear la ubicación real ni contar nuevamente sus historias. El equipo creó su propia versión ficticia, utilizando la estética y el imaginario de la Isla de las Muñecas para construir una historia de misterio y terror psicológico.

La investigación será esencial. En lugar de limitarse a escapar de monstruos, los jugadores tendrán que explorar los alrededores, buscar pistas, fotografiar evidencias y descubrir poco a poco qué sucedió en el lugar.

Una cámara será una de las herramientas principales durante la aventura. A medida que el jugador se interne en el bosque y explore edificios abandonados, comenzará a encontrarse con situaciones cada vez más extrañas.

Las muñecas serán una de las principales fuentes de tensión. Algunas permanecerán inmóviles, mientras que otras pueden aparecer en posiciones diferentes después de que el jugador deje de mirarlas. Ese pequeño detalle pretende convertir incluso una zona aparentemente segura en un lugar del que será difícil confiar.

El juego llevará objetos reales a un mundo de terror

Uno de los detalles más curiosos del proyecto es que algunos de los objetos que aparecerán en Where Dolls Hang no fueron diseñados únicamente a partir de la imaginación del estudio.

Steelkrill Studio utilizó fotografías de objetos y muñecas reales como referencia para crear varios modelos 3D que posteriormente fueron introducidos en el videojuego. Esto permitirá que algunos descubrimientos tengan una conexión directa con elementos que existen fuera del juego.

La propuesta incluso juega con esa idea para difuminar la línea entre realidad y ficción: primero podrías encontrarte con una muñeca dentro del videojuego y después descubrir la fotografía real que sirvió como inspiración.

Pero los secretos no terminarán ahí. Durante la exploración también será posible encontrar cintas VHS con películas clásicas, que podrán reproducirse en los televisores repartidos por los escenarios. Una de las cintas contiene Night of the Living Dead, por lo que incluso habrá momentos en los que el jugador podrá sentarse a ver una película dentro del propio juego.

La propuesta de Where Dolls Hang parte precisamente de esa sensación de vulnerabilidad: mientras el jugador intenta investigar, observar una película o simplemente recorrer una habitación, algo podría estar ocurriendo fuera de su campo de visión.

El estudio quiere aprovechar uno de los lugares más inquietantes de México para construir una experiencia de terror basada en la exploración, la investigación y, sobre todo, en la sensación de que algo puede estar observándote incluso cuando no puedes verlo.

ENTÉRATE: “Se estaban insensibilizando”: Gears of War: E-Day explica por qué es el juego más sangriento y brutal de la saga.

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.