Grand Theft Auto VI, el juego más esperado de la última década, sufrió una de las mayores filtraciones en la historia de la industria. Luego de permanecer en silencio durante días, Rockstar Games por fin habló sobre lo ocurrido, sin revelar nuevos detalles sobre su investigación para encontrar a CyberLeek.

Por medio de sus redes sociales, el estudio publicó un comunicado con un importante mensaje dirigido a sus fans. Rockstar Games reconoció que las filtraciones han sido algo “desgarrador” para todos sus desarrolladores, pero no por ello cambiará sus planes de publicar el especial de GTA VI en Netflix.

De hecho, la compañía aprovechó la oportunidad para invitar a toda la comunidad a disfrutarlo mañana, aunque también reconoció que las filtraciones podrían quitarle parte de su encanto debido a los spoilers que han circulado en los últimos días en las redes. Por ello, Rockstar también ofreció disculpas a su comunidad y aceptó que ha tardado mucho en mostrar GTA VI como se debe.

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Rockstar Games lamenta las filtraciones de GTA VI en mensaje dirigido a sus fans

A primera hora de la mañana, Rockstar Games compartió un mensaje en X y demás redes sociales para, por fin, hablar sobre las filtraciones de GTA VI. Reconoció que lo sucedido “ha sido desgarrador” para todo su equipo, que continúa trabajando arduamente para concluir el desarrollo del esperado juego y tenerlo listo para el próximo 19 de noviembre.

“Sabemos que muchos de ustedes han estado esperando noticias nuestras respecto a los acontecimientos de la semana pasada. No hace falta decir que tener videos del gameplay de Grand Theft Auto VI filtrados de esta manera ha sido desgarrador para nuestro equipo, y obviamente esta no es la forma en la que queríamos que ustedes vieran el juego en todo este tiempo”, comentó Rockstar.

La compañía se disculpó con toda la comunidad por tardar tanto en mostrar gameplay de GTA VI y compartir más información de lo que ofrecerá a finales de año. El comunicado confirma que el título está casi listo, así que entró a la recta final de su desarrollo.

Rockstar recordó a los jugadores que mañana, 27 de agosto, se publicará el vistazo extendido a GTA VI en Netflix. Invitó a los fanáticos de la saga a disfrutarlo, a pesar de todos los spoilers que rondan en las redes debido a las filtraciones de CyberLeek, que sigue compartiendo material del juego para PS5 y XBOX Series X|S. Asimismo, pidió paciencia a los jugadores, pues su deseo es que puedan experimentar el mundo de GTA VI por sí mismos.

“Estamos muy emocionados de que todos puedan ver el vistazo extendido mañana. Nos ha tomado más tiempo del que queríamos tenerlo listo, pero, como sabemos que ahora superará sus expectativas, estamos decididos a ofrecerlo al nivel que ustedes esperan y merecen”, añadió Rockstar. “Aunque es desafortunado que la experiencia de juego prevista pueda verse afectada por algunos spoilers, esperamos que todos estén dispuestos a esperar un poco más para experimentar el juego por ustedes mismos el 19 de noviembre”.

Por último, la compañía agradeció a los jugadores por todos los mensajes de apoyo que ha recibido en las últimas semanas. Señaló que las palabras de la comunidad “significan para este equipo mucho más de lo que pueden imaginar”

¿Cuándo se estrenará el especial de GTA VI en Netflix?

En unas horas, por fin podremos dar el primer vistazo oficial al gameplay de GTA VI. El avance extendido del juego debutará primero en Netflix, popular servicio de streaming, y será exclusivo de la plataforma durante 6 horas. Los usuarios con una suscripción podrán disfrutarlo mañana, a la 1:00 PM, hora de la Ciudad de México.

De acuerdo con Strauss Zelnick, presidente de Take-Two, la experiencia será única y se sentirá como ver una serie de Netflix. Una vez que concluya el periodo de exclusividad, el avance se publicará también en el canal de Rockstar Games en YouTube.

La decisión de mostrar el vistazo extendido a GTA VI primero en Netflix generó descontento entre una parte de la comunidad y jugadores aseguraron que no pagarán una suscripción para ver el trailer de un videojuego.

La mirada extendida a GTA VI debutará mañana en Netflix

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