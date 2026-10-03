El año ha estado lleno de polémicas y crisis para la industria de los videojuegos, pero aún así hemos podido disfrutar excelentes títulos en todas las plataformas. Como cada año, Nintendo, PlayStation y XBOX nos han sorprendido con estrenos que reafirman lo genial que es nuestro pasatiempo favorito.

Una clara muestra de ello es el desempeño que los juegos de estas compañías han tenido en Metacritic, sitio que reúne las reseñas de la crítica especializada y la opinión de los jugadores para promediar la calificación de importantes lanzamientos.

Lo interesante es que, en un año repleto de excelentes juegos, Nintendo y XBOX aventajan a PlayStation, pues tienen algunos de los títulos que mejores calificaciones han recibido durante los últimos 9 meses.

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Nintendo y XBOX: los gigantes que sobresalen en Metacritic

La llamada guerra de consolas se ha apagado poco a poco, pues los grandes de la industria juegan en terrenos diferentes y cada uno tiene una estrategia única. Pese a ello, siempre es un buen ejercicio revisar cómo le ha ido a sus juegos más recientes, pues muchas veces es una clara señal de la salud de sus estudios y lo bien que van sus planes para el futuro.

Estamos a pocos meses de que concluya 2026, así que es un buen momento para hacer un repaso de los estrenos más importantes de Nintendo, PlayStation y XBOX por medio de Metacritic. Tal como lo anota Gamerant, la compañía de Mario y compañía domina el podio gracias a que sus títulos promedian la calificación más alta, en comparación con el resto de las otras 2 compañías.

Gracias a lanzamientos que fueron muy bien recibidos —como Fire Emblem: Fortune’s Weave, Pokémon Pokopia, Rhythm Heaven Groove, Splatoon Raiders y Star Fox— Nintendo promedia hasta ahora una calificación de 80.33 en Metacritic. Esto la convierte en una de las compañías con mejores juegos de 2026.

Si hablamos sólo de los 3 grandes, el siguiente en la lista es XBOX, que promedia una calificación de 78.33 en el sitio especializado. Esto gracias a la excelente recepción que tuvieron juegos como Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day y Halo: Campaign Evolved. Sin embargo, su promedio bajó por estrenos que fueron un tanto decepcionantes, como Towerborne y Kiln.

Curiosamente, PlayStation está en el tercer puesto, aunque de eso hablaremos un poco más adelante. Abajo están los títulos que le dieron a Nintendo y XBOX sus calificaciones actuales:

Nintendo:

Fire Emblem: Fortune’s Weave (89)

Pokemon Pokopia (89)

Rhythm Heaven Groove (82)

Splatoon Raiders (82)

Star Fox (81)

Yoshi and the Mysterious Book (80)

Tomodachi Life: Living the Dream (77)

Mario Tennis Fever (76)

Pokemon Champions (67)

De los 3 grandes, Nintendo es el que tiene mejores calificaciones en Metacritic

XBOX:

Forza Horizon 6 (90)

Gears of War: E-Day (86)

Halo: Campaign Evolved (80)

Minecraft Dungeons 2 (75)

Towerborne (73)

Kiln (66)

¿Y qué pasó con PlayStation?

Para nadie es un secreto que PlayStation pasa por una mala racha. Durante años, la división de juegos de Sony destacó por tener los juegos con mejores calificaciones de la industria, pero eso ha cambiado tras su tropiezo con los juegos como servicio y sus recientes polémicas.

PlayStation promedia una calificación de 77.5 en Metacritic con sus lanzamientos de 2026. Títulos como God of War: Sons of Sparta decepcionaron a la crítica y, por consiguiente, bajaron el desempeño de la compañía. Por otro lado, Marvel’s Wolverine no cumplió las expectativas y se quedó corto en calificaciones.

De forma un tanto inesperada, Saros es el lanzamiento de PlayStation Studios con mejor calificación del año. Abajo está la lista de títulos que se usaron para sacar el promedio:

Saros (87)

Marvel Tokon: Fighting Souls (85)

Marathon (81)

Marvel’s Wolverine (75)

MLB The Show 26 (73)

God of War: Sons of Sparta (64)

PlayStation tuvo un año lleno de altibajos con lanzamientos increíbles y otros que no cumplieron

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