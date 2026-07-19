La definición de exclusividad es muy difusa en la actualidad, y ciertamente XBOX fue uno de los principales culpables. En los últimos años, la compañía empezó a llevar algunos de sus principales juegos first-party a PlayStation 5 y Nintendo Switch, pero parece que, tras la incorporación de Asha Sharma, se dará marcha atrás a esos planes.

Sin embargo, aún hay muchas dudas al respecto. ¿Acaso todos los juegos producidos por los estudios de Microsoft serán exclusivos? ¿Cuáles sí llegarán a las plataformas de la competencia? Son preguntas que carecen de una respuesta concreta, a tal punto de que se desconoce si los juegos recién anunciados de una de las franquicias de rol más queridas serán multiplataforma.

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Es un misterio si los nuevos Fallout serán exclusivos de XBOX o si llegarán a PS5

Sin lugar a dudas, fue una semana muy emocionante para los fanáticos de Fallout. Y es que, sin que nadie lo esperara, Bethesda emitió un comunicado en el que profundizó en los próximos proyectos de la franquicia que están en puerta. En forma de resumen, la compañía ya trabaja en la quinta entrega principal y en un par de remasterizaciones.

La noticia generó emoción entre los fanáticos, pero muchos se hicieron una pregunta: ¿los nuevos proyectos de la saga serán exclusivos de XBOX en consolas o también se lanzarán para PlayStation 5? Es una interrogante lógica, especialmente ahora que se acerca la próxima generación.

Al final del día, muchos decidirán cuál consola comprarán en función de los títulos exclusivos. Por desgracia, los equipos de Microsoft aún son bastante vagos al respecto.

Tras la presentación de los nuevos videojuegos de la franquicia ambientada en el apocalipsis, Todd Howard mantuvo una entrevista con el medio Windows Central. Durante la charla se abordaron diversos temas relacionados con el futuro de la saga y otros proyectos de Bethesda, e inevitablemente se tocó brevemente la cuestión de la exclusividad.

De acuerdo con el editor y periodista Jez Corden, Todd Howard afirmó que aún es demasiado pronto para hacer comentarios al respecto, así que se desconoce si Fallout 5 y otros títulos de la compañía serán exclusivos. La interrogante también englobó a The Elder Scrolls VI, la nueva entrega de la saga de fantasía que se mostró por primera vez en 2018.

Sin duda, la falta de claridad sobre el tema resulta muy frustrante para los jugadores de XBOX y el resto de consolas. Una nueva entrevista de GamesRadar+ recoge las declaraciones del director de estrategia Matthew Ball, quien aseguró que los “grandes títulos como servicio” serían multiplataforma, mientras que los juegos single-player serían exclusivos.

Lo anterior coincide con un reporte previo de Bloomberg; no obstante, Gears of War: E-Day, que tiene un gran énfasis en su modo multijugador, será exclusivo de XBOX Series X|S y PC. La compañía abordará cada juego de forma individual, pero es un misterio cuáles son los parámetros que considerará para tomar una decisión.

Todd Howard no confirmó si Fallout 5 será exclusivo de XBOX o si también llegará a PlayStation

¿Cuáles son los próximos juegos de Fallout?

Si bien se desconoce si los próximos juegos de Bethesda serán exclusivos o si también se podrán disfrutar en PlayStation 5 u otras plataformas, algo es cierto: el futuro luce emocionante.

La compañía confirmó que Fallout 5 ya está en desarrollo, aunque actualmente apenas se encuentra en su etapa de preproducción. En pocas palabras, aún faltan muchos años para conocer los primeros detalles oficiales y verlo en acción.

Bethesda Game Studios también confirmó que ya prepara remasterizaciones de Fallout 3 y Fallout: New Vegas, considerados por muchos como algunos de los mejores títulos de la serie. Ambas versiones mejoradas aún carecen de fecha de lanzamiento, pero ya sabemos que llegarán en la actual generación.

Por último, el estudio confirmó que Fallout 76, el juego como servicio, aún recibirá nuevo contenido. Los desarrolladores lanzarán este año la expansión Raven Rock, que fungirá como precuela de los acontecimientos de Fallout 3. Y sí, Starfield también sigue vivo y el desarrollo de The Elder Scrolls VI continúa.

Fallout 5 ya está confirmado, pero aún no tiene fecha de lanzamiento

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