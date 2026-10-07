Grand Theft Auto VI por fin está a la vuelta de la esquina, así que miles de fanáticos ya cuentan las horas para probarlo. Los jugadores de PC, en cambio, deberán ser más pacientes debido a que aún no hay información oficial sobre un posible port para Steam o la Epic Games Store. Es por eso que un informe sobre XBOX emocionó a la comunidad.

En específico, un reporte reciente proveniente de un periodista de renombre señaló que Microsoft tendría los derechos que permitirían que el videojuego de mundo abierto se pudiera transmitir y jugar en cualquier dispositivo compatible mediante la tecnología de la nube. Tristemente, todo se trató de un malentendido.

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¿XBOX adquirió los derechos de streaming en la nube de Grand Theft Auto VI? Esto se sabe

GTA VI se lanzará oficialmente el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y XBOX Series X|S, sin información aún sobre un posible estreno para PC u otras plataformas. Con esto en mente, un informe parecía revelar una alternativa que permitiría a los jugadores disfrutar el título en computadoras y otros dispositivos.

A través de un artículo para The Verge, el periodista Tom Warren comentó que Asha Sharma, actual jefa de XBOX, dijo a sus empleados durante una reunión interna que la compañía logró firmar un acuerdo por los derechos de streaming del esperado título de Rockstar Games y Take-Two Interactive.

Supuestamente, la directora de la división de videojuegos había dicho que Microsoft se prepara para hacer algo con respecto a GTA VI que “ningún otro fabricante de plataformas hace”. El artículo señala que la ejecutiva se refería a que XBOX Cloud Gaming sería el único servicio capaz de transmitir el videojuego durante el estreno en 2026.

El programa de la nube permite disfrutar juegos compatibles en dispositivos móviles, Smart TV, consolas portátiles y, por supuesto, PC. Así pues, esa sería la única manera que tendrían los jugadores para probar Grand Theft Auto VI en ordenadores durante el lanzamiento en noviembre o hasta que se lanzara un posible port nativo.

No obstante, Matthew Ball, jefe de estrategia de la compañía, se pronunció sobre esta situación y negó el reporte. En una publicación en redes sociales, sentenció que, si bien Microsoft está muy entusiasmado con el lanzamiento del sandbox para XBOX Series X|S, no existe tales derechos exclusivos para streaming.

“Si bien es genial ver el entusiasmo por GTA VI y Xbox, también ha dado lugar a algunas informaciones erróneas. Esperamos lanzar GTA VI en Xbox el 19 de noviembre, aunque el juego no estará disponible exclusivamente en streaming ni para PC”, comentó Matthew Ball en su perfil personal.

Tom Warren actualizó su informe inicial en consecuencia, y señaló que las declaraciones del jefe de estrategia de Microsoft sugieren que el supuesto acuerdo es simplemente para streaming en consolas XBOX, lo que evitaría que los navegadores y las plataformas que normalmente pueden acceder a XBOX Cloud Gaming transmitan GTA VI.

A pesar de los informes, GTA VI no tiene un acuerdo exclusivo de streaming en la nube con XBOX Cloud Gaming

¿Cuándo llegará Grand Theft Auto VI a PC?

También es factible que la aclaración haga referencia a que XBOX sí podrá ofrecer el juego de mundo abierto mediante su tecnología de la nube, pero no en exclusiva como se reportó inicialmente. Además, parece que ningún servicio permitirá disfrutar el título en PC u otros ecosistemas fuera de las consolas.

De cualquier forma, aún hay mucha confusión sobre el tema y deberemos esperar a que Rockstar Games o Microsoft compartan más información. Mientras tanto, los fanáticos se preguntan cuándo se lanzará el hipotético port nativo para computadoras.

A mediados de septiembre, Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, habló sobre los lanzamientos multiplataforma y sentenció que el PC es “cada vez más importante” para el negocio, aunque una vez más se abstuvo de revelar si Grand Theft Auto VI se lanzará eventualmente para ordenadores.

Los comentarios del directivo llegaron poco después de que un reporte del periodista Andy Robinson de VGC señalara que Rockstar Games decidió adelantar la fecha de estreno del port para PC debido a la actual crisis de hardware que ya provocó escasez de consolas.

Grand Theft Auto VI aún no tiene fecha oficial para su posible port para PC

Pero cuéntanos, ¿estarías dispuesto a jugar GTA VI mediante streaming en la nube? Déjanos leerte en los comentarios.

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