Parece un sueño, pero estamos a poco más de un mes del lanzamiento de Grand Theft Auto VI luego de 13 años del debut de la quinta entrega que marcó un antes y un después para la franquicia. La expectativa está a tope, en especial por las novedades que habrá en cuanto a jugabilidad.

Aunque a estas alturas podríamos pensar que GTA lo ha hecho todo, no es así. Hay nuevos límites por alcanzar y uno de ellos tiene que ver con un acto criminal que le da nombre a la misma IP.

Durante un previo, uno de los creativos de Rockstar Games reveló que los jugadores podrán hacer realidad su fantasía criminal.

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En GTA VI podrás robar casi todo cuando quieras; no tendrá las mismas restricciones que GTA V

El mismo nombre de la franquicia lo dice. GTA trata, en parte, de robar y aunque el concepto central aplica a vehículos, lo cierto es que cada juego de la IP expande los horizontes en cuanto a los delitos que puedes cometer.

Durante un previo para IGN, Rob Nelson, jefe de desarrollo de Rockstar North, mostró algo que hasta ahora no podía hacerse en las entregas previas de GTA.

El creativo reveló que en Leonida es posible robar casi cualquier cosa en el momento que el jugador quiera. En la presentación del demo, señaló que puedes entrar a una tienda o cualquier local e iniciar con un robo. Prácticamente, puedes cometer este tipo de delito cuando gustes y, al parecer, en la mayoría de lugares en la ciudad de GTA VI:

“Puedes robar prácticamente cualquier cosa. Así que podemos entrar en un sitio donde compras auriculares, por ejemplo, y robarlos”.

¿Qué robos podías cometer en GTA V?

Aunque parece algo obvio dado el concepto de GTA, lo cierto es que hasta ahora no era posible robar con tanta libertad más allá de los vehículos.

En GTA V esta opción criminal se limitaba a las tiendas de conveniencia, pero solo se podía realizar en este tipo de locales. El resto de situaciones de atraco estaban dictadas por misiones principales.

De acuerdo con información oficial, en GTA VI tendremos un medidor de reputación criminal que definirá, según los delitos cometidos, la reacción de los habitantes de Leonida y de las fuerzas policiacas. Incluso se contará con un nivel muy alto donde no habrá marcha atrás y tendrás que ser más cuidadoso al recorrer las calles pues la policía pondrá mayor atención para capturarte.

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