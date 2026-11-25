Lo que necesitas saber:

BrokenLore: MIKI-CHAN es un juego de terror psicológico protagonizado por Miki-chan, una asistente virtual que pasa de ser una compañera servicial a convertirse en una entidad posesiva y celosa

El juego llegará a PlayStation 5, Xbox Series, PC y ahora también a Nintendo Switch 2. Su lanzamiento está previsto para algún momento de 2027

Los jugadores seguirán la historia de Kazuaki, un estudiante japonés que utiliza una asistente virtual para ayudarlo con sus estudios y conquistas románticas. No obstante, pronto enfrentará desafíos psicológicos cuando la asistente comience a mostrar un comportamiento cada vez más siniestro

Los personajes virtuales pueden convertirse en grandes compañeros cuando necesitamos ayuda, pero las cosas cambian cuando desarrollan sentimientos que van más allá de lo que deberían.

Eso es lo que presentará BrokenLore: MIKI-CHAN, una propuesta confirmada recientemente para PlayStation 5, Xbox Series y PC que acaba de agregar una versión más.

Si alguna vez has imaginado que una waifu podría convertirse en tu peor pesadilla, ahora podrás vivirlo también en Nintendo Switch 2.

La waifu diabólica también llegará a la consola de Nintendo

Serafini Productions confirmó que BrokenLore: MIKI-CHAN también tendrá una versión para Nintendo Switch 2. De esta manera, el juego de terror en primera persona llegará a la consola híbrida de Nintendo junto con sus ediciones previamente anunciadas.

Su lanzamiento está previsto para algún momento de 2027, aunque por ahora no existe una fecha específica. Tampoco se compartieron detalles sobre posibles diferencias técnicas entre las versiones, por lo que tendremos que esperar para conocer cómo aprovechará el hardware de Nintendo Switch 2.

La historia gira alrededor de Kazuaki, un estudiante japonés que busca aprobar un examen de ingreso y conquistar a la chica que le gusta. Para conseguirlo, encuentra una memoria USB que contiene un programa de apoyo académico con una asistente virtual llamada Miki-chan.

Aunque inicialmente parece una compañera adorable que solamente quiere ayudarlo, su comportamiento cambia cuando aparecen los celos y la posesividad. Así, la relación entre ambos se convierte en el centro de una experiencia que pretende generar tensión a través de situaciones psicológicas cada vez más complicadas.

Aquí puedes ver el avance del juego:

¿Podrás escapar de Miki-chan?

Uno de los elementos interesantes de BrokenLore: MIKI-CHAN es el Rewriter, una herramienta que Kazuaki podrá utilizar para alterar la realidad.

Este recurso será importante para afrontar los desafíos psicológicos que lo llevarán al límite, aunque todavía no se han explicado todas sus posibilidades ni cómo funcionará durante la aventura.

Por ahora, Serafini Productions tampoco ha revelado cuánto durará la campaña, cuáles serán sus requisitos técnicos en PC o si habrá ediciones físicas para consolas.

¿Te gustaría conocer a esta waifu diabólica en Nintendo Switch 2? ¿Crees que Miki-chan será una de las asistentes virtuales más aterradoras de los videojuegos? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente