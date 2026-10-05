Movimientos como Stop Killing Games cobran especial relevancia en la actualidad, pues hoy es sumamente común que los estudios cierren los servidores y, en algunos casos, dejen de vender sus juegos. Esto presenta un gran obstáculo para los jugadores que compraron dichos títulos o invirtieron dinero en ellos. Y sí, se acaba de confirmar otro caso.

En esta ocasión, un videojuego de una franquicia famosa ya tiene fecha de caducidad. Los nuevos fanáticos perderán la oportunidad de comprarlo en cuestión de días, y se espera que a finales de este año pierda soporte en línea. Lo peor es que la campaña single-player también se volverá completamente injugable.

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NBA 2K25 cerrará sus servidores y se detendrá su venta en 2026

Los videojuegos deportivos se caracterizan por sus calendarios anuales de lanzamiento, lo que significa que cada año hay una nueva entrega. Esto inevitablemente hace que los títulos más antiguos pierdan relevancia muy rápido, a pesar de que aún mantienen su base de usuarios en los meses venideros.

Los fanáticos del basquetbol deben despedirse de un juego reciente, pues se acaba de confirmar que perderá soporte para el final de este año. Nos referimos a NBA 2K25, que apenas tiene 2 años de antigüedad. Pese a su lanzamiento relativamente cercano, pronto dejará de estar disponible para siempre.

A través de un comunicado oficial, 2K Sports y Take-Two Interactive anunciaron que el videojuego de 2024 será retirado de las tiendas digitales el próximo 30 de octubre. Después de ese día, los jugadores de XBOX, PlayStation, Nintendo Swich y PC ya no podrán comprarlo ni agregarlo a su librería digital.

Los fanáticos que adquieran su copia de NBA 2K25 antes de la fecha límite, aún podrán descargarla en consola y PC con normalidad; sin embargo, el gusto les durará poco. Lo que pasa es que el juego también cerrará sus servidores, lo que implica que algunos de los modos principales de la experiencia serán totalmente inaccesibles.

Los servicios en línea dejarán de estar disponibles el 31 de diciembre de 2026, lo que significa que ninguno de los modos online o cualquier característica que requiera conexión a Internet funcionará a partir del 1 de enero del próximo año. Esto representa un duro golpe para los fanáticos que aún planeaban disfrutar esta experiencia.

Como suele suceder en este tipo de casos, 2K Sports y Take-Two Interactive no revelaron los motivos por los que NBA 2K25 dejará de venderse y perderá sus funciones online en 2026. Las compañías se limitaron a agradecer a los fans por haber probado el videojuego.

“¡Te agradecemos que formes parte de nuestra comunidad y esperamos que aún disfrutes NBA 2K!”, se lee al final del comunicado oficial.

NBA 2K25 dejará de venderse en octubre y cerrará sus servidores a finales de 2026

Estos modos de juego de NBA 2K25 dejarán de estar disponibles a partir de 2027

Lo que hace que este caso sea particularmente escandaloso es el hecho de que el cierre de servidores se anunció poco más de 2 años después del lanzamiento oficial. NBA 2K25 llegó a las estanterías el 3 de septiembre de 2024, y es fácil asumir que aún mantiene una comunidad relativamente activa en todas las plataformas.

En el comunicado, 2K Sports y Take-Two Interactive confirmaron que, después del fin del soporte en línea, los usuarios ya no podrán ganar la Moneda Virtual (VC). En consecuencia, será imposible acceder a 2 de los modos principales de la experiencia: MyCareer y MyTeam, el equivalente a Ultimate Team de EA Sports FC.

La pérdida de MyCareer resulta especialmente frustrante para la comunidad, pues se trata del modo single-player principal de NBA 2K25. Debido a que este apartado utiliza las Monedas Virtuales, el cierre de servidores implica que también se debe restringir el acceso de esta modalidad para un jugador.

Después del 1 de enero de 2027, los únicos modos disponibles serán los siguientes: MyNBA, The W y MyNBA. Eso sí, cualquier función que requiera conexión a los servidores de 2K, como las ligas en línea, el modo competitivo, los espacios de comunidad y las tablas de clasificación, desaparecerán para siempre.

Esta noticia llega pocas semanas después del estreno de NBA 2K27, la más reciente entrega de la serie. Si bien esta nueva entrega fue del agrado de los críticos, no pudo convencer a los fans.

Tras el cierre de servidores en 2027, el modo MyCareer de NBA 2K25 dejará de funcionar y será completamente inaccesible

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