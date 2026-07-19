XBOX Game Pass es posiblemente una de las iniciativas más interesantes de Microsoft durante la generación anterior de consolas. La idea de acceder a una gran cantidad de lanzamientos, nuevos y antiguos, por un precio relativamente económico es sumamente atractiva del lado del consumidor; sin embargo, su posible impacto en las ventas y la industria en general todavía es objeto de discusión.

Ahora que la división de videojuegos de XBOX pasa por un momento de transformación, todo parece indicar que el servicio de suscripción atravesará por muchos cambios. Y de acuerdo con una de las fuentes más confiables del sector, es factible que llegue el momento en el que se deje de ofrecer uno de los mejores beneficios.

Video relacionado: Xbox Game Pass y PlayStation Plus: ¿están dañando la industria?

XBOX Game Pass podría perder los estrenos de día 1

Parece que el programa de paga lleva con nosotros desde hace mucho tiempo, pero la realidad es que su debut oficial tuvo lugar apenas en 2017. A medida que nos acercamos lento pero seguro a su décimo aniversario, resulta interesante mirar atrás y descubrir todos los cambios que experimentó con el paso de los años.

Una de las novedades más significativas en la historia del servicio llegó en 2018, momento en el que Microsoft confirmó que todos los videojuegos first-party serían estrenos de día 1, es decir, que estarían disponibles sin cargo adicional en XBOX Game Pass inmediatamente después de su debut.

Desde entonces, hemos visto grandes juegos AAA, como Gears 5, Halo Infinite y Starfield, incorporarse al catálogo del servicio de suscripción. Por mucho tiempo se discutió si esa estrategia de negocio representa un peligro para las ventas potenciales, un tema que todavía genera debates.

Jason Schreier, prestigioso periodista de Bloomberg, especuló que Microsoft podría eventualmente dejar de ofrecer estrenos de día 1 para sus juegos first-party. Asegura que esa estrategia ahora carece de sentido porque la compañía planea regresar a los lanzamientos exclusivos para consolas.

“Creo que [Microsoft] aún mantendrá a XBOX Game Pass, pero, en algún momento, simplemente eliminará los estrenos de día 1 porque eso ya no tiene sentido”, comentó el editor en el último episodio del podcast Triple Click.

Jason Schreier, quien ya demostró ser una de las fuentes más fiables del sector, no afirmó directamente que XBOX Game Pass dejará de ofrecer lanzamientos de día 1. Sus comentarios se basan en la información que obtuvo de fuentes internas y la especulación en torno a la estrategia actual del gigante de la tecnología.

Dicho esto, los movimientos recientes de la compañía sí dejan caer la posibilidad de que los estrenos de primer día desaparezcan del programa de paga en algún punto. Recordemos que ahora todos los estrenos de día 1 sólo se incluyen en el nivel Ultimate, el más caro. Además, los futuros juegos de Call of Duty brillarán por su ausencia en el servicio. Es posible que otros títulos sigan sus pasos, eventualmente.

Por ahora, se sabe que Gears of War: E-Day, Halo: Campaign Evolved, Fable y Clockwork Revolution estarán disponibles sin costo adicional desde el primer momento a través de XBOX Game Pass.

XBOX Game Pass podría quedarse sin los nuevos lanzamientos first-party de Microsoft

Altos mandos Microsoft detestan XBOX Game Pass

Durante mucho tiempo se discutió si XBOX Game Pass es una propuesta rentable. Phil Spencer, antiguo director de la compañía, reiteró en innumerables ocasiones que el servicio era sustentable; sin embargo, muchos estudios y desarrolladores afirmaron que el programa afectaba las ventas y devaluaba los lanzamientos.

Asha Sharma, quien reemplazó a Spencer a principios de 2026, explicó en un extenso comunicado previo a los despidos masivos que la compañía apostó por el servicio de suscripción, los lanzamientos multiplataforma y un catálogo de contenido más amplio para impulsar el crecimiento de la marca; no obstante, estas iniciativas no dieron los resultados previstos.

Microsoft esperaba que XBOX Game Pass tuviera 77 millones de miembros activos para 2026, pero un reporte de The Wall Street Journal reveló que el programa actualmente posee alrededor de 30 millones de suscriptores.

En el podcast Triple Click, Schreier aseguró que, según sus fuentes, algunos ejecutivos de la compañía “detestan” el programa porque consideran que es dañino para la industria y devalúa los juegos.

“Hay mucha gente en la dirección de los estudios de XBOX que detestan XBOX Game Pass y piensan que destruyó el valor de sus juegos, que le han quitado valor a todos los videojuegos en general y que, en su opinión fue perjudicial para la industria del gaming, debido a cómo devalúa los juegos”, afirmó el periodista.

Jason Schreier comentó que el modelo de Netflix es un poco diferente porque simplemente el contenido first-party que se sube al servicio de streaming es exclusivo de la plataforma y no se puede comprar por separado. “No puedes ir y comprar Electric State o lo que sea en otro lado”, comentó.

Jez Corden, editor de Windows Central, le preguntó a sus fuentes, quienes coincidieron con las palabras del famoso periodista de Bloomberg. “Regalar juegos en Game Pass desde el primer día transmite a los consumidores el mensaje de que no tienen un valor de mercado intrínseco. Casi da por sentado que estos títulos no podrían venderse por sí solos”.

Altos mandos de Microsoft detestan XBOX Game Pass porque consideran que es negativo para la industria

Pero dinos, ¿crees que eventualmente se dejarán de ofrecer estrenos de día 1? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con XBOX Game Pass.

Video relacionado: El oscuro secreto de los servicios de videojuegos

Fuente