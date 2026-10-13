El mercado del gaming incluye distintos niveles y algunos de ellos operan en áreas grises en las que se mueven productos que, en esencia, son legítimos y legales, pero también son una puerta de acceso para la piratería.

Todo jugador conoce los sistemas portátiles que se han hecho populares en los últimos años, muchos provenientes de China, los cuales presumen su soporte para emuladores de consolas de antaño y que pueden correr cientos o miles de videojuegos retro.

Si bien el hardware y el emulador podrían estar en debate legal, la inclusión de los videojuegos es piratería y recientemente la Entertainment Software Association (ESA) pidió al gobierno de Estados Unidos que actúe contra este tipo de productos que representan una amenaza para la industria del gaming.

NO TE LO PIERDAS: PlayStation Plus perderá un juegazo AAA con calificaciones casi perfectas en noviembre de 2026, pues quieren que compres la secuela

La ESA pide al gobierno de EUA que ponga las consolas portátiles de juegos retro en su lista negra

Hoy en día, jugar miles de juegos retro en un solo sistema es tan fácil como hacer una compra en cualquier sitio de venta en Internet. El sistema llega a casa y aunque supuestamente no incluye juegos, la realidad es que viene con una tarjeta SD que tiene una librería impresionante con títulos de NES, SNES, N64, Master System, Genesis, Game Boy, Arcade, Neo-Geo, PlayStation y muchos más.

Estos juegos son copias ilegales, piratería, y recientemente la ESA pidió al gobierno de EUA que tome cartas en el asunto.

Según un reporte de VGC, la ESA pidió que estas consolas retro se incluyan en la Lista de Mercados Notorios de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) bajo el argumento de que son facilitadores de piratería.

Al respecto, la organización que representa a las compañías de videojuegos en el mercado norteamericano dice:

“En el sector de los videojuegos, las consolas y dispositivos portátiles ilícitos son el equivalente funcional de las falsificaciones.

Pueden parecer y sentirse como electrónica de consumo legítima: carcasas moldeadas, pantallas a color, interfaces de usuario pulidas, empaques atractivos, reseñas de productos, representaciones similares a la garantía y listados en plataformas de comercio electrónico conocidas.

Sin embargo, su atractivo comercial se basa únicamente en una tarjeta de memoria oculta o un disco interno cargado con cientos, miles o incluso decenas de miles de copias no autorizadas de juegos protegidos por derechos de autor. Algunos productos también utilizan títulos protegidos de juegos, capturas de pantalla, personajes, logotipos u otro material que identifique la fuente en listados, embalajes, interfaces o contenido promocional sin autorización.

El resultado no es simplemente un aparato eléctrico de baja calidad vendido desde los márgenes del comercio. Es un producto llave en mano contra la piratería que se presenta visual y comercialmente a los consumidores como dispositivos legítimos”.

Este tipo de productos se venden en México en tiendas de prestigio

Estas son las acciones que podrían tomarse contra las consolas retro de terceros

Tras exponer su punto en la petición para que las consolas portátiles retro entren en esta lista negra, la ESA señaló las acciones que pide al gobierno de EUA contra los responsables.

La organización quiere que las bibliotecas cargadas en las tarjetas SD se consideren prueba de actos de piratería. También solicitan que las autoridades pertinentes revisen los empaques de estas consolas toda vez que la tarjeta SD, en muchos casos, se encuentra oculta en alguna parte de la caja.

También se pide que los fabricantes demuestren que tienen el permiso para incluir esos videojuegos en sus productos y en caso contrario que se actúe conforme a la ley.

Asimismo, se propone el registro de operaciones de venta, distribución y pagos para dar con los responsables y comprobar que están lucrando con material protegido por las leyes de derechos de autor.

ENTÉRATE: Criptomoneda de CyberLeek se desploma luego de mostrar a Lucia de GTA VI sin ropa: los jugadores lo celebran y piden no apoyar al hacker

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente