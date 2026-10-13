CyberLeek, el hacker de Grand Theft Auto VI, regresó por sorpresa con un único objetivo: aprovechar la emoción por el esperado juego de Rockstar Games para lucrar y aumentar el valor de su criptomoneda. Sin embargo, las cosas no le han salido como esperaba y pierde poco a poco el apoyo de sus seguidores.

Recientemente, el filtrador compartió nuevos videos de GTA VI que, supuestamente, le iban a ayudar a cumplir sus objetivos. En ellos mostró a Lucia sin ropa y prometió liberar una compilación jugable del título, que permite disfrutarlo de principio a fin.

Mostrar desnudos a los protagonistas del juego le ayudó a CyberLeek momentáneamente, pero reportes recientes aseguran que el valor de su moneda se desplomó y sigue en picada a poco más de 1 mes del estreno oficial de GTA VI. Parte de la comunidad lo celebró y pidió no apoyar más al hacker.

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Criptomoneda de CyberLeek se desploma tras mostrar sin ropa a los protagonistas de GTA VI

Antes de desaparecer misteriosamente hace algunas semanas, CyberLeek acumuló jugosas ganancias gracias a su criptomoneda. Su moneda meme $CYBERLEEK ganó valor rápidamente gracias a las filtraciones de GTA VI y se especula que el hacker generó entre $250,000 y $270,000 USD en ganancias.

El filtrador volvió con un objetivo muy ambicioso: aumentar la capitalización de mercado de su criptomoneda a $30 millones de dólares, todo para financiar un proyecto secreto. Para acaparar la atención de los jugadores, decidió mostrar a Jason y a Lucia desnudos, lo que aumentó un poco el valor de su criptomoneda.

La cuestión es que CyberLeek aún está muy lejos de su objetivo, a pesar de tener ya preparada una lista de filtraciones con más detalles de GTA VI. El hacker amenaza con liberar un nuevo video diario y una versión jugable del título, pero sólo en caso de cumplir su meta más grande.

La realidad es que CyberLeek ha perdido el apoyo de una gran parte de la comunidad tras compartir su video “Lucia closeup 4K”, donde muestra a la protagonista sin ropa. Como consecuencia, el valor de su criptomoneda se ha desplomado durante los últimos días.

Hace poco más de una semana, $CYBERLEEK tenía una capitalización de mercado de $7.8 millones de dólares e iba aumentando poco a poco. Sin embargo, la criptomoneda ahora sólo tiene una capitalización de $1.7 millones de dólares. Se especula que el hacker no llegará a su meta, a pesar de todas las filtraciones que ya tiene preparadas.

No es la primera vez que el valor de $CYBERLEEK cae drásticamente, pues algo similar sucedió poco antes de que Rockstar revelara el vistazo extendido a GTA VI en Netflix.

Fans de GTA arremeten contra CyberLeek y piden dejar de apoyarlo

Las filtración de que muestra a Lucia de GTA VI sin ropa fue la gota que derramó el vaso para muchos. Varios antiguos seguidores de CyberLeek criticaron su estrategia para generar ingresos y calificaron sus más recientes videos como inmaduros.

Otros creen que CyberLeek está desesperado como para mostrar desnudos a los protagonistas de GTA VI, pues es muy probable que no cumpla con su objetivo antes de que llegue el 19 de noviembre, día en que el juego debutará oficialmente en PS5 y XBOX Series X|S.

Por ello, parte de la comunidad pidió dejar de apoyar a CyberLeek. Esto implica dejar de participar en sus votaciones, no ayudarle a elevar el valor de su criptomoneda y dejar de compartir sus filtraciones.

“Quien gaste dinero en esto se merece perderlo, jajaja. Se están buscando problemas” y “Quien le haya dado dinero a este idiota se lo merecía. ¿Qué esperaban?“, son algunos comentarios de la comunidad.

CyberLeek pierde poco a poco el apoyo de la comunidad

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