PlayStation sigue en boca de todos, pero no por las razones que a Sony le gustarían. La noticia que compartieron las compañías sobre el fin del formato físico provocó un intenso debate que sigue vigente. Shawn Layden, exdirectivo de PlayStation, se unió a la conversación para lamentar la decisión de Sony.

En declaraciones recientes, el antiguo encargado de SIE Worldwide Studios compartió una opinión muy similar a la de otras personalidades de la industria. Está decepcionado con la desaparición de los juegos en discos; sin embargo, también cree que la decisión de Sony tiene una justificación convincente, al menos a nivel de negocios.

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Shawn Layden lamenta la desaparición del formato físico en PlayStation

A pesar de que dejó PlayStation hace años, Shawn Layden se ha mantenido como un referente de opinión sobre todo lo relacionado con la marca. Por supuesto, el empresario ya está al tanto de los planes de Sony que condenarán el formato físico y reafirmarán el dominio de lo digital.

Durante una reciente charla con Kotaku, el directivo dio una breve opinión sobre el cambio de paradigma que habrá en la industria a partir de enero de 2028, cuando PlayStation deje de producir juegos en discos y sólo distribuya cajas con códigos de descarga.

Layden no despotricó contra PlayStation ni Sony, pues sólo afirmó sentirse triste por la desaparición del formato físico en unos años. El ejecutivo es un fanático de los videojuegos y ha visto su evolución a lo largo de las décadas. Por ello, considera que es un tanto desalentador el paso definitivo a lo digital.

“Como aficionado, simplemente como aficionado, me da un poco de tristeza”, afirmó el ejecutivo, antes de tratar de explicar por qué Sony tomará este rumbo tan polémico que ha generado tanto descontento entre la comunidad.

Layden está convencido de que la decisión de PlayStation no es un simple capricho, sino que está respaldada por una decisión estratégica y de negocios muy bien estudiada. Confesó que la mayoría de los juegos que compra son en formato digital y que reserva las adquisiciones en físico para los juegos que considera más importantes. Así pues, sus hábitos de consumo respaldan hasta cierto punto el cambio que hará PlayStation en su negocio.

“Creo que probablemente hubo un análisis financiero exhaustivo detrás de esta decisión, que los llevó a tomarla”, comentó Layden. “No voy a discutir eso, porque no soy un experto en finanzas”.

El exjefe de PlayStation lamentó la desaparición del formato físico

La desaparición del formato físico sería inevitable, pese a las críticas de los jugadores

Gran parte de la comunidad se opone al fin del formato físico, pues supondrá un duro golpe al coleccionismo, al mercado de segunda mano y a la preservación. Además, las grandes compañías tendrán control total sobre el contenido y su disponibilidad, lo que representa una pérdida de garantías como usuarios.

En algunos países ya hay propuestas de ley para mejorar el panorama para los jugadores; sin embargo, autoridades de varias regiones consideran que no habrá forma de evitar la desaparición del formato físico. La Unión Europea afirmó tener las manos atadas al respecto, mientras que analistas compararon el movimiento de PlayStation con el que hizo Apple hace años.

Miles de jugadores han firmado peticiones y han amenazado con biocotear los próximos lanzamientos de la compañía, pero los expertos creen que todo es inútil y que Sony no dará marcha atrás.

PlayStation cambiará el rostro de la industria con la eliminación del formato físico en 2028

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