Como se anunció hace tiempo, este año no hay una entrega nueva de la franquicia F1, el videojuego oficial de la Fórmula 1.

En su lugar, hay una actualización de la temporada 2026 para la entrega EA Sports F1 25. Este update trae cambios en el reglamento, los equipos y demás contenido.

También hay novedades para los fans del máximo serial del automovilismo y una de ellas es el circuito MADRING en Madrid, España, que hace su debut en videojuego antes que en la competencia real.

La actualización ya está aquí y 2 estrellas del deporte fueron las encargadas de mostrar las novedades dd este año.

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La temporada 2026 llegó a F1 25

Lewis Hamilton y Zlatan Ibrahimović muestran lo que hay de nuevo en el pase de temporada 2026 para F1 25

La temporada 2026 de la Fórmula 1 por fin llegó a los videojuegos con el lanzamiento de la actualización para F1 25.

Desde hoy ya puedes adquirir el pase de la temporada 2026 por $29.99 USD ($24.99 USD en PC) si cuentas con el juego del año pasado.

También se lanzó una versión que incluye el juego base y su actualización por $49.99 dólares.

Con motivo de este lanzamiento, EA Sports y Codemasters lo celebraron en grande. La estrella de la F1, Lewis Hamilton y el legendario futbolista Zlatan Ibrahimović fueron los encargados de dar la bienvenida a los jugadores y mostrar las novedades.

El circuito de Madrid hace su debut en los videojuegos

Una de las sorpresas para esta temporada es la integración del circuito MADRING, el cual se construye en estos momentos en Madrid. España.

Se trata de la nueva pista que albergará el Gran Premio del país europeo del 14 al 16 de agosto.

Su trazado destaca por sus 22 curvas, su combinación de zonas urbanas con secciones rápidas y una curva peraltada conocida como “La Monumental“, la cual se inspira en el diseño de las plazas de toros.

Aquí la tienes en acción cortesía de MotoGamesTV:

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