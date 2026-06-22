Los fans de The Legend of Zelda: Ocarina of Time han soñado con un remake durante décadas. Ahora que el proyecto es oficial y Nintendo prepara una nueva versión del clásico para Switch 2, los proyectos hechos por jugadores con Unreal Engine quedaron en segundo plano.

El desarrollador independiente conocido como CryZENx lo sabe muy bien, pues durante 10 años trabajó para volver realidad ese sueño de la comunidad y ofrecer un remake de Ocarina of Time hecho con el motor de Epic Games.

Hay malas noticias para quienes estaban entusiasmados con su atractivo proyecto, pues CryZENx decidió cancelarlo a pesar de todo su progreso. Esto para evitar problemas legales con Nintendo y dejar que el hype por el título oficial siga aumentando.

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Jugador cancela su remake de Zelda: Ocarina of Time tras una década de trabajo

YouTube está repleto de videos que reimaginan The Legend of Zelda: Ocarina of Time con motores de desarrollo actuales, como Unreal Engine 5. Este tipo de proyectos acumulan millones de vistas en la plataforma, lo que demuestra el enorme interés que hay por una nueva versión del título de Nintendo.

Uno de los proyectos más llamativos y mejor documentados es precisamente el de CryZENx, quien empezó a trabajar en su remake de Ocarina of Time para PC desde 2016. Su canal tiene decenas de videos que muestran su atractiva versión de esta aventura de Link, que ha recibido elogios por parte de la comunidad.

Sin embargo, CryZENx hizo una anuncio inesperado esta semana: abandonará el desarrollo de su juego debido a la revelación del remake oficial para Switch 2. Aclaró que Nintendo no intervino y que, de hecho, se ha mantenido al margen. La cuestión es que teme represalias en el futuro y quiere evitar cualquier tipo de problema legal.

“Lamento haberlos decepcionado. Es mejor detener el proyecto por ahora o desapareceré... por culpa de los ninjas de Nintendo”, afirmó el desarrollador en su anuncio.

Uno de los remakes más atractivos de Ocarina of Time fue cancelado

CryZENx frenó el desarrollo de su juego como una medida preventiva, pues está convencido de que la llegada del remake oficial hará que Nintendo y sus abogados pongan la lupa sobre proyectos hechos por fans. El desarrollador no quiere perder sus videos en YouTube por reclamos de derechos de autor, así que por ahora se mantendrán en las sombras.

Por otro lado, CryZENx también está convencido de que el remake oficial de Nintendo hará que los títulos hechos por fans pierdan popularidad. Por ello, mejor planeará otro proyecto, aunque no se alejará de las franquicias de Nintendo.

De hecho, el desarrollador independiente ya ofreció algunas alternativas a quienes apoyan su trabajo. Sugirió hacer un remake de otras populares entregas de la saga, como Twilight Princess y Minish Cap. Abajo puedes ver parte de su proyecto cancelado:

El remake de Nintendo para Switch 2 dividió la opinión de los fans

El anuncio del Nintendo Direct no dejó a nadie indiferente. El remake de Ocarina of Time se convirtió en uno de los anuncios más vistos de la transmisión y pronto dividió la opinión de los jugadores. Hay quienes están sumamente entusiasmados por volver a disfrutar esta aventura atemporal, pero también hay fans llenos de incertidumbre.

En el primer trailer, Nintendo dejó claro que apostará por un rediseño hiperrealista de Hyrule y sus habitantes. Muchos quedaron desconcertados con el nuevo aspecto de Link e, incluso, compararon el remake con proyectos hechos por fans con Unreal Engine.

Las dudas sobre el aspecto del juego prevalecen, pues Nintendo no mostró gameplay. Parte de la comunidad teme que el título tenga demasiados cambios que lo alejen de esa joya que fue el juego original para Nintendo 64, pues hay indicios que podría ser más que un simple remake.

El aspecto del remake generó sentimientos encontrados en algunos fans de Nintendo

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