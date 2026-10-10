Una reciente filtración tiene en vilo a los fanáticos de PlayStation, pues todo indica que la compañía prepara el anuncio de nuevo hardware. Documentos revelaron la existencia de al menos 2 nuevos dispositivos que la compañía podría presentar oficialmente en los próximos días.

Lo más interesante es que uno de los productos sería una rumoreada consola portátil que entusiasma a bastantes fans de PlayStation. El otro dispositivos permanece como un misterio, pero todo indica que podría ser una variante del mismo hardware aún no revelado.

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Documentos filtran una nueva consola portátil de PlayStation

Este fin de semana, salieron a la luz varios documentos de la Wi-Fi Alliance, una organización que certifica la tecnología inalámbrica de una gran variedad de dispositivos. La información es de sumo interés para los jugadores, pues da pistas de un nuevo hardware de PlayStation que aún no ha sido revelado.

Para ser exactos, la organización certificó 2 dispositivos que fueron clasificados en la sección de “consola de videojuegos y periféricos”, lo que confirma que PlayStation trabaja en nuevo hardware. Los registros incluyen 2 números de modelo: CFI-Y2000 y CFI-Y210, que apuntan a variantes de un mismo hardware.

Desde principios de este año, hay rumores sobre que la compañía hará una importante revisión a uno de sus dispositivos ya disponibles: el PlayStation Portal. La portátil decepcionó durante su lanzamiento, pues permitía disfrutar juegos de PS5 sólo en streaming y bajo ciertas condiciones.

Con el paso del tiempo, el PlayStation Portal ha recibido ajustes y mejoras, que la han convertido en un accesorio bastante atractivo para los dueños de un PS5. Supuestamente, Sony prepara una nueva versión de la portátil que ofrecerá una pantalla OLED y otros ajustes aún no revelados.

Todo indica que los registros de la Wi-Fi Alliance hacen referencia justo a la nueva versión del PlayStation Portal con pantalla mejorada. Actualmente, Sony vende el modelo CFI-Y1001 que opera con Android. La organización especifica que ambos dispositivos filtrados funcionan con la versión 15 del mismo sistema operativo.

Así pues, parece que los modelos que aparecieron en las certificaciones serían las nuevas variantes de la portátil. Por ahora, PlayStation no ha dado pistas sobre esta revisión de su hardware ni ha reaccionado a las filtraciones, pero todo sugiere que un anuncio podría ser inminente.

El anuncio del PlayStation Portal OLED podría estar cerca

Un PSP de nueva generación también vendría en camino

Reportes sugieren que Sony tiene serias intenciones de regresar al mercado de las portátil. Además de una revisión del PlayStation Portal, la compañía también estaría trabajando en un PSP de nueva generación, que es conocido con el nombre clave de Project Canis.

Las filtraciones más recientes indican que será un sistema muy similar a Nintendo Switch, pues ofrecerá una experiencia de juego híbrida. Sin embargo, sería superior en potencia, pues tendría más teraflops que un PS5 y mejor tecnología de escalado.

Supuestamente, Project Canis podrá ejecutar de forma nativa juegos de PS5 y PS4. Acompañaría el lanzamiento del PlayStation 6, por lo que sería un complemento de la consola de sobremesa de Sony. Sabemos que operaría con un procesador AMD personalizado de 3 nanómetros y 6 núcleos ZEN 6, así que tendría el potencial necesario para ejecutar sin problemas juegos de esta generación.

El próximo PSP sería bastante potente y complementaría al PS6

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