Five Nights at Freddy’s aún es muy popular y mantiene una base de fanáticos muy grande y apasionada que, año tras año, está en búsqueda de nuevo contenido. Todos ellos deben prestar atención, pues una reciente pista sugiere que más pronto que tarde podría haber un crossover con uno de los videojuegos gratuitos más populares del mundo.

A pesar de ser una de las series de terror más influyentes de la última década, FNAF se mantuvo al margen de las colaboraciones por bastante tiempo. Eso cambió hace poco cuando contenido temático llegó a un popular título online como parte de los festejos por el 10.° aniversario.

Ahora, parece que la franquicia creada por Scott Cawthon cruzará camino por primera vez con otro título competitivo, y es posible que haya skins y otras sorpresas para los fanáticos de ambas propiedades intelectuales.

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Five Nights at Freddy’s llegaría a Fortnite

Aquellos que ya unieron los puntos sabrán a la perfección que nos referimos a Fortnite, el Battle Royale gratuito de Epic Games que, en la actualidad, es básicamente un metaverso que alberga todo tipo de experiencias sociales y aventuras multijugador. Una reciente pista sugiere que contenido inspirado en FNAF llegará próximamente.

Recientemente, el free-to-play anunció las novedades del Capítulo 7 de la Temporada 4. Como es habitual, los fanáticos pueden esperar una amplia gama de colaboraciones con multitud de franquicias, y en esta ocasión la lista oficial incluye a Pac-Man, Sonic the Hedgehog y Mega Man. Por suerte, parece que aún hay más por venir.

Los fanáticos ya exploraron los cambios que introdujo la nueva tanda de contenido, y descubrieron un inmueble que resulta muy familiar. En una zona del mapa, es posible observar un edificio en construcción. A simple vista todo luce normal, pero hay un par de detalles que llamaron la atención.

Tras hacer una comparativa rápida, la comunidad llegó a la conclusión de que el edificio en cuestión tiene prácticamente la misma forma y estructura que el local Freddy Fazbear’s Pizzeria; así es, el restaurante en el que se desarrollan los eventos de la franquicia Five Nights at Freddy’s.

El inmueble está actualmente en construcción, con paredes sin terminar y maquinaria pesada esparcida por el lugar. Aun así, la arquitectura resulta extrañamente familiar, pues el techo y los muros tienen el mismo color que la pizzería de FNAF.

Los fanáticos de Fortnite informan que en el interior es posible encontrar un escenario, una cocina con cajas de pizza y una sala de servicio. ¿Podría ser una coincidencia? Es factible, pero todos los detalles apuntan a una posible colaboración entre el Battle Royale y la franquicia Five Nights at Freddy’s.

Los fans de Fortnite creen que la Freddy Fazbear’s Pizzeria aparece en el mapa del free-to-play

Fortnite podría tener una colaboración con FNAF

Durante mucho tiempo, Scott Cawthon, creador de la saga de terror, mostró una actitud protectora y era reacio a colaborar con otras franquicias. Es por eso que, durante una década, los animatrónicos jamás cruzaron caminos con personajes de otras sagas de videojuegos. Esa filosofía cambió recientemente.

“Soy muy cuidadoso con las colaboraciones porque quiero proteger la marca y asegurarme de que Five Nights at Freddy’s aún se sienta como Five Nights at Freddy’s. Hay algunos juegos que, aunque me gusten mucho, simplemente no me parecen una buena combinación. No encajan bien”, comentó el desarrollador en 2024.

Scott Cawthon señaló que para él es muy importante mantener la integridad de la franquicia, pero en aquel entonces reconoció que estaba más abierto a la posibilidad de realizar crossovers. Y en efecto, hace poco tuvo lugar una de las primeras colaboraciones de FNAF.

En 2025, Dead by Daylight recibió a Springtrap, uno de los animatrónicos más icónicos de Five Nights at Freddy’s, como parte de un DLC de pago. El paquete también daba acceso a un mapa inspirado en Freddy Fazbear’s Pizza y un skin basado en el actor Matthew Lillard, quien interpretó al villano William Afton en la adaptación live-action.

Con respecto a Fortnite, FNAF y sus personajes aparecieron en múltiples encuestas sobre posibles crossovers, aunque al final nada se concretó; sin embargo, hoy más que nunca es factible que la saga de terror aparezca en el videojuego gratuito de Epic Games en una futura actualización del Capítulo 7 de la Temporada 4.

El free-to-play celebra con regularidad el evento Fortnitemares, que forma parte de los festejos de Halloween en octubre. Durante esa temporada, generalmente llega contenido con temática de horror.

Five Nights at Freddy's podría formar parte de la próxima edición del evento Fortnitemares

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que haya contenido de FNAF en el Battle Royale? Déjanos leerte en los comentarios.

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