Five Nights at Freddy’s surgió como un pequeño videojuego independiente de terror en aquel lejano 2014, pero su inmensa popularidad le permitió expandir su concepto e historia con numerosas secuelas y otros proyectos aledaños. Así pues, uno de los spin-off menos conocidos regresará en 2026 con un relanzamiento para consolas.

El videojuego, ambientado en el universo de FNAF, se lanzó oficialmente en 2024 como parte de los festejos por el 10.° aniversario de la franquicia. Sin que nadie lo esperara, la cuenta oficial de la serie confirmó que, tras una espera de más de 2 años, por fin llegará a más plataformas.

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myPOPGOES de Five Nights at Freddy’s se lanzará para XBOX, Nintendo Switch y PS5

La serie de horror tiene numerosos títulos a sus espaldas, de los cuales muchos forman parte de la iniciativa Fazbear Fanverse. Para aquellos que lo desconozcan, se trata de una campaña que permite a los fanáticos desarrollar sus propios proyectos y publicarlos con la autorización del creador Scott Cawthon.

Es así como surgió myPOPGOES, un spin-off indie de la serie Five Nights at Freddy’s que tiene la licencia oficial de la franquicia. Este curioso videojuego de administración y puzzles se lanzó el pasado 1 de agosto de 2024 durante las celebraciones por el 10.° aniversario. Por suerte, más personas podrán jugarlo próximamente.

Este proyecto desarrollado por Kane Carter y publicado por Clickteam ya está disponible para PC, y dentro de un par de semanas llegará a consolas. A través de un breve anuncio en redes sociales, FNAF-ScottGames, la cuenta oficial de la saga, anunció el lanzamiento multiplataforma para el 8 de octubre de 2026.

myPOPGOES estará disponible para XBOX Series X|S, PlayStation 5 y Nintendo Switch a principios del próximo mes. El anuncio muestra un arte oficial que permite observar a un animatrónico con un mando de consola, y no se compartió información adicional. Así pues, es de suponer que se trata de un simple ports sin mejoras ni contenido extra.

Este juego derivado de Five Nights at Freddy’s cuesta $4.99 USD en Steam, y las fichas oficiales de la eShop de Nintendo Switch, la PS Store de Sony y la Microsoft Store de XBOX confirman que tendrá el mismo precio cuando se lance para consolas a principios de octubre. Como vemos, es una experiencia muy económica.

myPOPGOES, uno de los spin-off más raros de FNAF, llegará a consolas el 8 de octubre de 2026

myPOPGOES es un juego muy peculiar de FNAF

Es probable que incluso los fanáticos más fieles de la franquicia de terror desconocieran la existencia de este proyecto, pues pasó desapercibido por un gran sector de la comunidad debido a que no está relacionado directamente con la continuidad principal de Five NIghts at Freddy’s.

Como dijimos, myPOPGOES forma parte del programa Fazbear Fanverse, por lo que Scott Cawthon no participó en su desarrollo. Se trata de un juego de gestión de recursos en el que hay que cuidar una comadreja animatrónica llamada Popgoes. El objetivo principal es cuidar al animal virtual, así como ofrecerle alimento y entrenamiento.

Este spin-off presenta cameos de personajes clásicos del universo FNAF, y tiene una estética retro inspirada en los clásicos juguetes de plástico LCD que eran muy populares durante la década de 2000. Si bien es una experiencia simple que sólo incluye minijuegos sencillos, fue del agrado de los fans y en este momento posee reseñas muy positivas en PC.

El anuncio del port de myPOPGOES tomó por sorpresa a los jugadores, quienes esperan que próximamente se confirme la próxima gran colaboración de Five Nights at Freddy’s. Pistas previas parecen indicar que el juego de terror cruzará caminos con Fortnite en la próxima temporada de Halloween. Y sí, hace poco se compartió un nuevo teaser que aumentan las posibilidades.

myPOPGOES es un spin-off de Five Nights at Freddy's que llegará a consolas en octubre

Pero cuéntanos, ¿le darás una oportunidad a este videojuego de la serie? Comparte tus pensamientos abajo, en los comentarios.

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