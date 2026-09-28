PlayStation siguen en medio de la polémica por el fin del formato físico, pero esta mañana compartió una buena noticia para los jugadores que aún coleccionan sus juegos en disco. A primera hora de la mañana, la compañía reveló más detalles sobre el lanzamiento de God of War Laufey y confirmó que su preventa iniciará muy pronto.

Para celebrarlo, PlayStation y Santa Monica Studio confirmaron que el próximo exclusivo para PS5 tendrá un lanzamiento físico y digital. También revelaron el contenido de sus diversas ediciones y algunos detalles que explican por qué la aventura de Faye será diferente a las de Kratos.

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God of War Laufey tendrá lanzamiento en formato físico, ¿que incluirán sus ediciones?

El hecho de que God of War Laufey debute en formato físico y digital no es del todo una sorpresa. El título debutará el 16 de febrero de 2027, mientras que Sony planea reducir su producción de discos hasta enero de 2028. Además, Santa Monica Studios ya había confirmado que sí tendría una versión en disco.

Por medio del blog oficial de PlayStation, la desarrolladora reafirmó sus planes de ofrecer una versión de God of War Laufey en disco. La preventa del juego para PS5 iniciará mañana, 29 de septiembre, y los interesados podrán adquirir 2 ediciones diferentes.

La primera de ellas es una edición estándar que se distribuirá en formato físico y digital. Ofrecerá acceso sólo al juego, pero vendrá acompañada de interesantes incentivos de preventa, como una armadura para Faye y una apariencia diferente para Phranque, el curioso cubo que tomará el papel de coprotagonista. Abajo está el contenido:

Conjunto de armadura Último deseo

Apariencia Hojas doradas para Phranque

Paquete de recursos del juego

Edición estándar de God of War Laufey

PlayStation también venderá una Digital Deluxe Edition de God of War Laufey, que ofrecerá equipo diferente para la protagonista y algunos complementos más para los fanáticos de la franquicia. Además de objetos para la aventura, incluirá un minilibro de arte digital y la banda sonora del juego en formato digital. Abajo está el contenido:

Conjunto de armadura de Alquimia oscura

Espada de Alquimia oscura

Graduaciones del arco de Alquimia oscura

Catalizador de Alquimia oscura

Paquete de recursos del juego

Minilibro de arte digital

Banda sonora digital oficial de God of War Laufey

Digital Deluxe Edition de God of War Laufey

Faye, una guerrera diferente a Kratos

God of War Laufey respetará la fórmula y la esencia de la franquicia, pero su protagonista tendrá un estilo de combate diferente al de Kratos. Faye usará un arco encantado con forma de serpiente, con el que podrá acabar con sus enemigos a la distancia con diferentes tipos de proyectiles.

Esta arma tendrá un modo preciso, que se activará al presionar el gatillo de apuntado hasta el fondo. Le permitirá a la guerrera acumular hasta 5 flechas para lanzarlas de forma potente. También habrá un modo sin apuntar, que se activará al presionar hasta la mitad el gatillo. Este uso del arco es más ágil, pues permite lanzar un mayor número de flechas y causar un daño considerable.

El arco serpentino se puede personalizar con objetos que cambian su aspecto y le dan ventajas únicas que los jugadores desabrirán en las batallas. Adicionalmente, Faye podrá equiparse con la espada que vimos en acción en el primer trailer, armaduras y catalizadores que le permitirán usar magia.

Faye tendrá un estilo de combate diferente al de Kratos

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con God of War.

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