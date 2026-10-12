Gears of War: E-Day es uno de los lanzamientos exclusivos más importantes de XBOX de los últimos años, pero tristemente se ha visto envuelto en muchas polémicas en meses recientes. Ahora, justo en el primer fin de semana tras el lanzamiento oficial, fue víctima de un ataque DDoS que afectó a cientos de jugadores que sólo querían pasar un rato divertido.

Se desconoce la naturaleza del incidente, así como los autores detrás de la ofensiva. Los desarrolladores se pusieron manos en la obra para darle vuelta a la situación y solucionar los problemas. Este caso se une a la extensa lista de controversias que azotaron al proyecto de The Coalition en semanas previas.

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Gears of War: E-Day sufre largos tiempos de espera, lag y más problemas por ataque DDoS

Según informes, los jugadores que iniciaron sesión para participar en partidas online durante el fin de semana sufrieron numerosos problemas de red, que mermaron la experiencia. La cuenta oficial de la franquicia se hizo eco de estos errores por primera vez durante la mañana del domingo 11 de octubre.

“Estamos al tanto de un problema que causa tiempos de inicio de sesión prolongados para Gears of War: E-Day”, se lee en el primer comunicado. La compañía prometió que proporcionaría una actualización lo antes posible para corregir la falla. Más adelante, señaló que el error ya estaba resuelto y prometió que continuaría con los trabajos de monitoreo.

Sin embargo, una cantidad considerable de jugadores informaron posteriormente en la sección de comentarios que aún tenían dificultades para acceder a la experiencia online del nuevo juego de The Coalition. Entre los problemas que se reportaron, encontramos largos tiempo de espera, lag en las partidas multijugador, desconexiones, etcétera.

Un par de horas después, el equipo de desarrollo brindó más información y confirmó que las fallas se debieron a un ataque DDoS. Los responsables de la franquicia revelaron que esa situación provocó los inconvenientes de red, y prometió que ya trabajaban para mitigar esa actividad maliciosa.

Para aquellos que es la primera vez que escuchan ese término, vale la pena destacar que un ataque DDoS consiste en agotar el ancho de banda mediante tráfico falso y bots para colapsar los servidores de un juego o plataforma. Es una práctica muy común en el gaming, y grandes títulos como Overwatch 2 fueron víctima de ella en el pasado.

Gears of War: E-Day sufrió errores de Internet por culpa del ciberataque DDoS

XBOX soluciona los problemas, pero las fallas de red persisten

Por ahora, se desconoce quién fue el responsable y los motivos detrás de este ciberataque. Gears of War: E-Day es uno de los lanzamientos más importantes de XBOX para este año, pero en semanas recientes recibió críticas por el diseño de Mags Carter, un nuevo personaje que desempeña un rol clave en la historia de la precuela.

Se desconoce si esa polémica está relacionada con el ataque DDoS que provocó los errores en los servicios en línea. El título de acción también estuvo en el ojo del huracán por apostar por un lanzamiento meramente exclusivo para XBOX Series X|S y PC, a pesar de que, según reportes, una versión para PlayStation 5 estaba casi terminada.

Sea como sea, parece que la mayor parte de los problemas de red por fin desaparecieron. La cuenta oficial de XBOX en redes sociales confirmó mediante un post que el servicio de Gears of War: E-Day volvió a la normalidad; sin embargo, la comunidad aún reporta algunos inconvenientes, e incluso algunos fans señalan que las fallas provocaron que se congelara el progreso del modo multijugador.

Mientras tanto, The Coalition prometió que seguirá con sus labores de monitoreo para analizar los daños del ciberataque, así que es probable que en las próximas horas se solucionen los errores que aún persisten.

XBOX confirma que los servidores de Gears of War: E-Day volvieron a la normalidad, al menos en gran parte

Pero cuéntanos, ¿tuviste problemas para iniciar sesión y jugar? ¿Aún enfrentas dificultades para unirte a partidas o sufres lag? Comparte tu experiencia en la caja de comentarios.

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