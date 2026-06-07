Aún en pleno 2026, la exclusividad todavía es tema de discusión y peleas a lo largo y ancho del Internet; más importante aún, las compañías aún tratan de averiguar cuál es el papel que desempeñan ese tipo de lanzamientos en sus estrategias de negocio. En este contexto de incertidumbre, hay dudas sobre lo que sucederá con Gears of War: E-Day.

La más reciente entrega de la franquicia protagonizada por Marcus Fenix y Dom Santiago se anunció en 2024, pero en aquel entonces no hubo información sobre las plataformas en la que estará disponible; sin embargo, la iniciativa de Microsoft de llevar sus títulos first-party a otras plataformas nos hizo creer que el juego llegaría tarde o temprano a PS5.

Para muchos fanáticos, un port para PayStation 5 era casi un hecho. Dicho esto, y de acuerdo con un insider famoso con mucho renombre, parece que la versión para la consola de Sony finalmente se canceló y jamás verá la luz del día.

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Gears of War: E-Day para PS5 fue cancelado de último minuto

En los últimos años, múltiples juegos de Xbox Game Studios abandonaron la exclusividad y dieron el salto a los ecosistemas de la competencia: desde Grounded hasta Indiana Jones. Uno de los juegos más importantes en llegar a otras plataformas fue Gears of War: Reloaded, que ya está disponible para PlayStation 5.

Para muchos, relanzar la entrega original fue un primer paso para hacer que los fans de PS5 se familiarizaran con la franquicia; al final del día, el título de 2026 es una precuela que se desarrolla antes de los eventos del clásico de 2006. No obstante, y de acuerdo con el insider Jeff Grubb de Giant Bomb, el port para la consola de Sony ya no verá la luz.

Durante una transmisión reciente de su programa en vivo, el informante señaló que se canceló el port para PlayStation 5 de Gears of War: E-Day. Según explica, el shooter sí iba a ser multiplataforma, pero se tomó la decisión de último minuto de mantener la exclusividad con Xbox.

“Gears of War: E-Day iba a salir para PS5, pero ya no. Eso acaba de suceder. Es una decisión que se acaba de tomar. Empiezan a dar marcha atrás en todo esto”, afirmó Jeff Grubb.

Por supuesto, hay que tomar con pinzas estas declaraciones. Eso lo decimos porque, tal como destacó el confiable insider billbil-kun, un port para la consola de Sony del título de The Coalition y Microsoft aparece en una tienda online de Walmart en Estados Unidos. Eso sí, es probable que sea un listado provisional sin valor real.

Lo realmente interesante es que el sistema de clasificación PEGI de Europa también acaba de incluir una versión para PlayStation 5 de Gears of War: E-Day. Esto refuerza la idea de que una versión multiplataforma podría lanzarse más tarde, aunque sólo el tiempo lo dirá.

Gears of War: E-Day tendrá un lanzamiento multiplataforma, según el sistema de clasificación PEGI

Xbox revaluará su estrategia multiplataforma y el valor de los exclusivos

Actualmente, Microsoft ya planea el lanzamiento multiplataforma de algunos de sus juegos más importantes: Halo: Campaign Evolved y Fable. Además, Forza Horizon 6, que fue un enorme éxito comercial en Xbox Series X|S y PC, abandonará la exclusividad y llegará más adelante a PlayStation 5.

Como vemos, hay muchas dudas en torno a la forma en que la compañía abordará los lanzamientos de sus proyectos first-party, incluido Gears of War: E-Day. ¿Aún habrá estrenos multiplataforma? ¿La exclusividad será el camino a seguir? Aún no hay algo escrito en piedra, y parece que deberemos esperar para tener una respuesta concreta.

Después de reemplazar a Phil Spencer a principios de este año, Asha Sharma, nueva jefa de Xbox, confesó que analizarán el papel que desempeñan los exclusivos. El tema volvió a salir a colación esta semana, cuando la directora sugirió que los títulos de la compañía aún llegarán a más ecosistemas.

Es probable que tengamos una imagen más clara sobre la estrategia de la empresa en el Xbox Games Showcase 2026, que dará inicio en pocos minutos.

No se sabe si Gears of War: E-Day será exclusivo de Xbox o si también llegará a PS5

Pero dinos, ¿crees que el juego de The Coalition se lanzará ara PS5? Déjanos leerte en los comentarios.

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