La campaña de Gears of War: E-Day podrá disfrutarse en multijugador local y en líneaPor Mardokeo Galván el
The Coalition dará soporte al juego con “impresionante contenido” postlanzamiento
Como se esperaba, hoy sería un día especial para los fans de la icónica saga Gears of War, pues XBOX daría a conocer muchos detalles sobre Gears of War: E-Day, la próxima aventura exclusiva de la marca, que será exclusiva y que traerá de regreso la diversión del multijugador cooperativo y tendrá mucho contenido postlanzamiento.
Justo como lo había anticipado, Xbox llevaría a cabo una presentación enfocada en Gears of War: E-Day después del Xbox Games Showcase 2026. Gracias a este evento pudimos ver a detalle lo que The Coalition está cocinando para ofrecerlo a los amantes de la saga el próximo octubre.
¿Gears of War: E-Day tendrá multijugador cooperativo?
En esta nueva aventura los jugadores podrán controlar a 2 personajes nuevos además de Marcus y Dom: Mags Carter (Elizabeth Ludlow) y Lucas Reyes (Jake Ryan Lozano). Estas 4 personas constituirán el Bravo Squad y será posible jugar la campaña con cualquiera de ellas desde el inicio.
Como es costumbre con esta saga, Gears of War: E-Day también incluirá multijugador cooperativo ya sea en línea o de manera local. En línea, será posible jugar la campaña junto a otros 3 jugadores y en pantalla dividida 2 jugadores podrán disfrutar esta nueva aventura.
Gears of War: E-Day recibirá contenido postlanzamiento
El título por supuesto tendrá un modo PvP llamado Versus, que enfrentará a los jugadores en equipos y podrá alcanzar hasta los 120 fps. Así como esta nueva entrega se hizo desde el inicio, los mapas del multijugador PvP serán nuevos.
Aunado al modo de campaña y multijugador PvP, habrá un modo PvE llamado Horde Siege, en el que 12 jugadores (3 equipos) unirán fuerzas para hacer frente a la invasión Locust.
Adicionalmente, The Coalition confirmó que Gears of War: E-Day tendrá soporte postlanzamiento por medio de temporadas. De acuerdo con los creativos, ofrecerán “contenido impresionante”, que, en su “mayor parte” podrá desbloquearse simplemente jugando, ya sea completando desafíos, eventos o logros. Hasta ahora no se ha dicho nada de DLC de pago, pero a juzgar por iteraciones previas, es posible que esté en planeación.
Gears of War: E-Day debutará el 6 de octubre en Xbox Series X|S y PC.
¿Estás emocionado por el multijugador de Gears of War: E-Day? Cuéntanos en los comentarios.
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