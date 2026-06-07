Como se esperaba, hoy sería un día especial para los fans de la icónica saga Gears of War, pues XBOX daría a conocer muchos detalles sobre Gears of War: E-Day, la próxima aventura exclusiva de la marca, que será exclusiva y que traerá de regreso la diversión del multijugador cooperativo y tendrá mucho contenido postlanzamiento.

Justo como lo había anticipado, Xbox llevaría a cabo una presentación enfocada en Gears of War: E-Day después del Xbox Games Showcase 2026. Gracias a este evento pudimos ver a detalle lo que The Coalition está cocinando para ofrecerlo a los amantes de la saga el próximo octubre.

¿Gears of War: E-Day tendrá multijugador cooperativo?

En esta nueva aventura los jugadores podrán controlar a 2 personajes nuevos además de Marcus y Dom: Mags Carter (Elizabeth Ludlow) y Lucas Reyes (Jake Ryan Lozano). Estas 4 personas constituirán el Bravo Squad y será posible jugar la campaña con cualquiera de ellas desde el inicio.

Como es costumbre con esta saga, Gears of War: E-Day también incluirá multijugador cooperativo ya sea en línea o de manera local. En línea, será posible jugar la campaña junto a otros 3 jugadores y en pantalla dividida 2 jugadores podrán disfrutar esta nueva aventura.

Gears of War E-Day multijugador contenido postlanzamiento
Gears of War E-Day podrá jugarse en cooperativo con hasta 4 jugadores (imagen: XBOX)

Gears of War: E-Day recibirá contenido postlanzamiento

El título por supuesto tendrá un modo PvP llamado Versus, que enfrentará a los jugadores en equipos y podrá alcanzar hasta los 120 fps. Así como esta nueva entrega se hizo desde el inicio, los mapas del multijugador PvP serán nuevos.

Aunado al modo de campaña y multijugador PvP, habrá un modo PvE llamado Horde Siege, en el que 12 jugadores (3 equipos) unirán fuerzas para hacer frente a la invasión Locust.

Adicionalmente, The Coalition confirmó que Gears of War: E-Day tendrá soporte postlanzamiento por medio de temporadas. De acuerdo con los creativos, ofrecerán “contenido impresionante”, que, en su “mayor parte” podrá desbloquearse simplemente jugando, ya sea completando desafíos, eventos o logros. Hasta ahora no se ha dicho nada de DLC de pago, pero a juzgar por iteraciones previas, es posible que esté en planeación.

Gears of War: E-Day debutará el 6 de octubre en Xbox Series X|S y PC.

¿Estás emocionado por el multijugador de Gears of War: E-Day? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar nuestra cobertura completa del Summer Game Fest 2026 en esta página.

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