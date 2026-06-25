GTA VI tiene todo los necesario para marcar nuevos estándares en la industria, o al menos eso es lo que esperan los fanáticos. Debido a que posiblemente incluirá un mapa abierto lleno de elementos, hay quienes se preguntan si el juego será capaz de correr a 60 fps estables.

Rockstar Games se guarda todos los detalles que tengan relación con el desempeño técnico, y es probable que tengamos que esperar hasta el lanzamiento oficial para tener una imagen más clara. Aun así, los desarrolladores ya confirmaron que el título aprovechará las bondades del PlayStation 5 Pro.

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Grand Theft Auto VI estará optimizado para PS5 Pro

Fue una semana muy importante para los fanáticos de la franquicia, pues los desarrolladores finalmente lanzaron la preventa oficial para GTA VI y revelaron mucha información adicional. Los jugadores impacientes ya pueden preordenar su copia en las tiendas minoristas y las plataformas digitales.

La página del juego en la PS Store también se actualizó y ahora refleja tanto la nueva fecha de lanzamiento como los precios oficiales. Por si lo olvidaron, será necesario pagar $100 USD para adquirir la edición más cara y completa del videojuego de mundo abierto.

Más allá de los costos elevados, hubo un detalle muy interesante que inmediatamente llamó la atención de los fans: según la ficha, Grand Theft Auto VI estará optimizado para PlayStation 5 Pro. Lamentablemente, la descripción oficial es muy escueta en lo que respecta a los detalles.

La consola generó mucha polémica en 2024 tras su presentación y eventual lanzamiento, y se podría argumentar que su principal atractivo es el PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), una tecnología de reescalado potenciado por IA. Por ahora, se desconoce cómo se beneficiará el videojuego de mundo abierto del hardware más potente de Sony.

Los jugadores esperan que GTA VI tenga una mayor claridad visual y, en el mejor de los casos, opciones gráficas que permitan configurar el título en Modo Calidad y Modo Rendimiento. Y sí, los jugadores de PS5 Pro esperan que la última alternativa permita recorrer el mundo abierto a 60 fps.

De nueva cuenta, Rockstar Games aún no profundiza en los detalles técnicos, así que es imposible saber cómo correrá el videojuego en la plataforma de Sony y en las consolas de Microsoft.

La PS Store confirma que Grand Theft Auto VI está optimizado para PlayStation 5

GTA VI se juega mejor en PS5 Pro, asegura Sony

Deberemos esperar hasta que los desarrolladores o expertos profundicen en el tema y revelen si hay alguna diferencia significativa en el rendimiento según la plataforma. Por ahora, se espera que tanto los jugadores de PS5 como de XBOX Series X|S tengan una experiencia óptima.

Eso sí, la compañía asegura que “Grand Theft Auto VI se juega mejor en PS5”. En el blog oficial de PlayStation, Mary Yee, vicepresidenta de marketing global de Sony Interactive Entertainment, dio a conocer que colaboraron de cerca con Rockstar Games para lograr que la nueva entrega de la franquicia ofrezca una mejor calidad en dicha consola.

Aunque los detalles permanecen como un misterio, se sabe que el port para PlayStation será compatible con la tecnología háptica del DualSense. De igual forma, el juego aprovechará el Tempest 3D AudioTech y usará las bocinas integradas del mando en momentos clave de la campaña.

Quizás lo más interesante es que Grand Theft Auto VI también se beneficiaría del SSD de la consola, lo que se traducirá en “tiempos de carga casi instantáneos”.

GTA VI se juega mejor en PS5, asegura Sony

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