LO QUE DEBES SABER:

La actualización 1.002 de GTA 6 ya está disponible para los jugadores de PS5

Sony está lanzando la actualización de forma gradual para gestionar la carga de los servidores

Aún no se han publicado las notas del parche con los cambios específicos, pero se prevé que estén disponibles junto con el lanzamiento oficial del juego

Grand Theft Auto VI debutará hasta la próxima semana, pero acaba de recibir su primera gran actualización. Rockstar Games sigue trabajando tras bambalinas para que el debut de su esperado juego sea un éxito, y recientemente liberó su versión 1.002, al menos para los jugadores de PlayStation 5.

Tal como se esperaba, GTA 6 recibió un parche de día 1. Como bien sabes, este tipo de actualización sirven para corregir algunos errores detectados antes del estreno, habilitar algunas funciones y, en ocasiones, también hacer ajustes relacionados con sistemas DRM de protección. Los jugadores de PS5 ya pueden descargar la actualización 1.002, así que deberán hacer un poco más de espacio en sus consolas.

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El parche de día 1 de GTA 6 ya está disponible, ¿cuánto pesa?

En la actualidad, la mayoría de los juegos reciben parches de día 1 con correcciones y optimizaciones importantes para garantizar que debuten en buenas condiciones. GTA 6 no es la excepción, pues Rockstar ya liberó la primera actualización de su juego de mundo abierto.

Esto implica que los jugadores deben tener un poco más de espacio libre en su consola luego de haber descargado los más de 200 GB que pesa el título. De acuerdo con los detalles, la actualización 1.002 de GTA 6 pesa en total 1 GB, así que tampoco es demasiado espacio extra.

Sin embargo, es importante mencionar que su descarga es indispensable para tener la mejor experiencia de juego posible el próximo 19 de noviembre. Parte de la comunidad sospecha que la actualización podría ser obligatoria, pues hay preocupaciones de que GTA 6 pueda ser pirateado en la consola de Sony.

Usuarios de PS5 se han percatado que no todos tienen acceso a la actualización justo en estos momentos. Se especula que Sony la está liberando poco a poco para evitar sobrecargas de sus servidores.

“Se ha lanzado la actualización 01.002.000 de GTA 6, pero no está disponible para todos los usuarios. Actualmente, se encuentra disponible para el primer 50% de los usuarios, y estará disponible para el 50% restante dentro de 11 horas”, reportó la cuenta de X PlayStation Game Size.

Dicho esto, es cuestión de tiempo para que la actualización llegue a todos los jugadores de PS5. Por ahora, no hay detalles sobre cuándo estará disponible para los usuarios de XBOX Series X|S.

Los usuarios de PS5 ya pueden descargar la primera actualización de GTA 6

¿Qué incluye la actualización 1.002 de GTA 6?

Usualmente, Rockstar y el resto de compañías liberan sus actualización acompañadas de las notas del parche. De esta forma, podemos conocer con exactitud los cambios y mejoras que hicieron en sus juegos. Sin embargo, la situación fue direrente con la actualización 1.002 de GTA 6.

Al momento de escribir esto, sus desarrolladores no han compartido las notas de la actualización, por lo que es imposible saber qué novedades incluye el parche. Lo más probable es que las notas se liberen junto con el juego, el próximo 19 de noviembre.

PlayStation y XBOX confirmaron recientemente que GTA 6 es el juego más reservado en la historia de sus ecosistemas, y advirtieron que podría haber problemas para descargarlo ante la alta demanda. Por ello, conviene actualizarlo desde ahora para evitar cualquier problema el día del lanzamiento.

Se esperan intermitencias para descargar y actualizar GTA 6

En otros temas, Rockstar ya confirmó el desempeño que tendrá el juego en PS5, PS5 Pro y XBOX Series X|S. Además, confirmó que el ambicioso juego de mundo abierto también se podrá jugar en XBOX One, consola de pasada generación.

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