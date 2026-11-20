LO QUE DEBES SABER

Los usuarios de Xbox que juegan a Grand Theft Auto 6 corren el riesgo de recibir suspensiones temporales por culpa de una función de la consola

Para evitar estas sanciones, se recomienda a los jugadores desactivar la función de la plataforma de Microsoft

Jugadores también recibieron castigos por casos similares en Watch Dogs 2 y Cyberpunk 2077

El entusiasmo por Grand Theft Auto 6 continúa. El juego lleva disponible un par de días, y cientos de miles de jugadores ya visitaron Vice City para acompañar a Jason y Lucía en su viaje peligroso; sin embargo, algunos fanáticos recibieron un baneo temporal en XBOX, y lo peor es que ni siquiera fue su culpa.

Lo más preocupante es que cualquier fan está en riesgo de recibir una prohibición similar, pues el causante de toda esta situación es una función de la consola de Microsoft que está activada por defecto. Así pues, la recomendación de la comunidad es desactivar dicha herramienta cuanto antes para evitar un castigo injustificado.

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Fans de GTA 6 en XBOX pueden recibir un baneo temporal por culpa de la consola

Es más que evidente que GTA 6 es un juego que, en definitiva, los más jóvenes del hogar no deberían probar. Al igual que otras entregas de la franquicia, esta secuela presenta muchas escenas que podrían considerarse “problemáticas” debido a su contenido subido de tono o gráfico.

Lo anterior no un inconveniente en sí mismo para la mayoría, pues los fans sabían de antemano qué tipo de experiencia esperar del videojuego de Take-Two Interactive y Rockstar Games; sin embargo, la cuestión es que algunos jugadores de XBOX Series X|S empezaron a recibir una prohibición por compartir su experiencia.

Los usuarios sabrán que XBOX sube automáticamente las capturas de pantalla y los clips de juegos a sus servidores, pues dicha opción está activada por defecto en la consola. En ese momento, el sistema analiza el contenido en búsqueda de material que rompa las normas de seguridad familiar y online del ecosistema.

Se desconoce si un empleado de Microsoft o una inteligencia artificial revisa cada contenido. De cualquier forma, cuando el sistema detecta un video cuestionable o una imagen problemática, emite de forma automática una suspensión de al menos 2 días al propietario del material.

Grand Theft Auto 6 tiene muchos momentos que entran en esa categoría: desde las escenas románticas entre Jason y Lucía hasta la misión en la que conocemos a Mandy, la vecina del protagonista. Los jugadores también pueden explorar playas, clubes y otros lugares donde digamos que los NPC no pusieron mucha atención a su vestimenta.

Por lo tanto, los jugadores que toman capturas de pantalla o videos de esas secuencias del juego corren el riesgo de recibir una prohibición debido a que dicho contenido se sube automáticamente a los servidores de XBOX, donde está a disposición de Microsoft para su análisis.

Jugadores de XBOX empiezan a recibir castigos y baneos por subir sin querer sus videos de Grand Theft Auto 6

Jugadores de XBOX podrían ser baneados por jugar Grand Theft Auto 6

En Reddit, un jugador de nombre Sangobar expuso su caso y reveló que recibió una prohibición por culpa de una imagen que capturó mientras jugaba GTA 6. La publicación incluye fotos del correo electrónico en el que Microsoft notificó el castigo. En la sección de comentarios, otros usuarios afirmaron que también fueron baneados por la misma razón.

Además, algunos fans señalan que recibieron prohibiciones similares por hacer exactamente lo mismo en Watch Dogs 2 y Cyberpunk 2077, lo que confirma que no es un problema nuevo. Por suerte, desactivar esa función de XBOX es muy rápido y sencillo, lo que elimina potencialmente el riesgo de ser baneado.

Para hacer eso, los usuarios sólo deben iniciar sesión y visitar el apartado “Configuración” de la consola XBOX. Una vez hecho eso, tienen que ir a “Preferencias” y seleccionar la pestaña “Capturas y Compartir”. Por último, hay que asegurarse de que las opciones “No Subir” y “No Subir Automáticamente” estén activadas.

Por increíble que parezca, no es la primera vez que los usuarios de XBOX Series X|S corren el riesgo de recibir una prohibición. Hace un par de días, muchos jugadores cambiaron la ubicación de sus consolas para aprovechar el llamado “Truco de Nueva Zelanda”, que permitía jugar antes a GTA 6 gracias a la diferencia horaria.

Modificar deliberadamente y sin justificación el horario y la región de la plataforma está prohibido, según el documento de Términos y Condiciones de Microsoft. A pesar de los peligros inminentes, más de 2 millones de jugadores hicieron el truco para unirse a los miles de fans que ya jugaban a Grand Theft Auto 6.

XBOX envía sanciones a jugadores de GTA 6

Pero cuéntanos, ¿recibiste un castigo por culpa de la función de la consola? Déjanos leerte en los comentarios.

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