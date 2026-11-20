LO QUE DEBES SABER

PlayStation Plus incorporará 2 juegos a su catálogo el 15 de diciembre de 2026

Al mismo tiempo, al menos 3 videojuegos abandonarán PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) a finales del año

Sony aún no confirma la lista completa de los juegos que llegarán y abandonarán el servicio de suscripción

PlayStation Plus mantuvo bastante ocupados a los suscriptores en los últimos meses, y quiere cerrar 2026 con broche de oro. Aunque deberemos esperar para conocer la lista completa de los videojuegos que se unirán a su catálogo rotativo en diciembre, ya sabemos la identidad de 2 títulos que próximamente estarán disponibles sin costo extra.

Pero también existe el otro lado de la moneda. El servicio de Sony actualiza su librería cada mes, lo que significa que algunos videojuegos se preparan para abandonar la lista y dejar espacio para que otras experiencias se unan. En diciembre de este año, al menos 3 títulos dirán adiós al programa de la compañía japonesa.

Video relacionado: ¿Qué es el nuevo PlayStation Plus?

Confirman los primeros 2 juegos que llegarán a PS Plus en diciembre

Los jugadores de PS4 y PS5 saben muy bien que el servicio de suscripción ahora se divide en 3 planes, cada uno con su serie de ventajas y contenidos exclusivos. Tanto PS Plus Extra como PS Plus Premium (Deluxe) dan acceso a una librería rotativa de juegos que se actualiza cada mes, similar a lo que ocurre en XBOX Game Pass.

Sony guarda silencio sobre cuáles son todos los videojuegos que se incorporarán a la lista a mediados del último mes del año, pero ya conocemos la identidad de los primeros 2 títulos que estarán disponibles sin cargo adicional.

El primero es Dynasty Warriors: Origins, el reboot de la franquicia que debutó a inicios de 2025. Esta entrega recibió calificaciones mixtas por parte de la comunidad y actualmente posee una puntuación de 79 en Metacritic, pero los fanáticos elogiaron la espectacularidad de los combates tipo musou.

Fue el mes pasado cuando Sony confirmó que el videojuego de acción de Omega Force y Koei Tecmo se uniría a PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) en diciembre de 2026. En aquel entonces, también reveló que Dragon Quest III HD-2D Remake se incorporaría a la lista en noviembre, lo que sí sucedió.

El segundo videojuego que ya está confirmado para PlayStation Plus es Ratchet & Clank, la primera entrega de la clásica franquicia de Insomniac Games. Este plataformero debutó en 2002 para la generación de PS2, y logró ganarse el cariño de los fanáticos y se convirtió en uno de los episodios favoritos de la comunidad.

Como es de esperar, este título antiguo de PlayStation 2 se unirá al catálogo retro de PS Plus Premium (Deluxe). Su llegada al servicio de suscripción no es una gran sorpresa, pues la compañía japonesa confirmó su incorporación a principios de septiembre, momento en el que también reveló que Dino Crisis estaría disponible sin cargo adicional.

Tanto Dynasty Warriors: Origins como Ratchet & Clank se unirán al servicio de suscripción en un par de semanas, el próximo 15 de diciembre de 2026.

Dynasty Warriors: Origins y Ratchet & Clank estará disponible sin costo en PS Plus a partir del próximo 15 de diciembre de 2026

3 juegos abandonarán PlayStation Plus a finales de 2026

Tristemente, también hay malas noticias. Como ya explicamos, el programa de paga también se despide de algunos videojuegos cada mes. En esta ocasión, al menos 3 títulos dejarán de estar disponibles a mediados del próximo mes.

El primero es Granblue Fantasy: Relink, un JRPG de acción basado en la franquicia de CyGames. Este título de rol recibió calificaciones muy positivas, pero su larga duración obligará a los jugadores que deseen completarlo antes de que abandone el servicio a jugar con gran velocidad y saltarse una cantidad considerable del contenido opcional.

Por su parte, el segundo videojuego que ya tiene los días contados en PS Plus Extra y PS Plus Deluxe es Somerville, un videojuego independiente de aventura con un gran énfasis en la narrativa.

Finalmente, Fade to Silence es el último juego que abandonará el servicio de suscripción el próximo 15 de diciembre. Se trata de una experiencia de supervivencia que traslada al jugador a un mundo postapocalíptico repleto de criaturas amenazantes y en el que hay un invierno eterno. Este título de THQ Nordic recibió críticas mixtas, así que quizás los jugadores pueden dejarlo pasar.

A continuación, compartimos la lista preliminar de los juegos que abandonarán PS Plus en diciembre de 2026:

Granblue Fantasy: Relink (PS4, PS5)

Somerville (PS4, PS5)

Fade to Silence (PS4)

Granblue Fantasy: Relink es uno de los juegos que abandonarán el catálogo de PlayStation Plus durante diciembre de 2026

Pero cuéntanos, ¿eres fan de alguno de los juegos que dejará de estar disponible? ¿Qué opinas de las nuevas incorporaciones? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con PlayStation Plus.

Video relacionado: Xbox Game Pass y PlayStation Plus: ¿están dañando la industria?

Fuente 1 y 2